Corona: Inzidenz in Wolfsburg sinkt auf 83,6

Wolfsburg

Mit den Corona-Zahlen in Wolfsburg geht es abwärts – und damit aufwärts was die Hoffnung auf Normalität angeht. Im Vergleich zu Montag registrierte die Stadt nur noch 13 Neuinfektionen – davon wurden vier am Montagnachmittag und neun am Dienstagvormittag vermeldet. Sie Sieben-Tage-Inzidenz, die als Grundlage für die Schutzmaßnahmen gilt, sinkt damit auf 83.6. Die Inzidenz liegt damit am zweiten Tag hintereinander unter den kritischen Wert von 100. 

Seit Ausbruch der Pandemie sind damit 3836 Personen an Corona erkrankt und 82 in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. 3609 Personen gelten mittlerweile als genesen. Laufende Fälle gibt es in Wolfsburg derzeit noch 145.

Von Steffen Schmidt