Corona: Inzidenz in Wolfsburg sinkt auf 29,1

Wolfsburg

Die Wolfsburger Inzidenz sinkt wieder leicht: Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntag sechs neue Corona-Fälle, am Samstag waren es acht. Damit liegt der Inzidenzwert bei 29,1. Es gibt keinen weiteren Todesfall. Insgesamt haben sich in Wolfsburg bislang 5014 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Die Inzidenz war in der VW-Stadt seit Tagen rückläufig - am Samstag stieg sie wieder leicht an. Am Sonntag sank sie auf 29,1. Die für ganz Niedersachsen geltende Hospitalisierungsrate sinkt ebenfalls. Sie lag am Freitag bei 2,2, am Samstag bei 2,1 und am Sonntag bei 2,0. Für eine neue Warnstufe müsste sie über sechs steigen.

Wolfsburger Inzidenzwert liegt unter 50

Weil Wolfsburg den 7-Tage-Inzidenzwert von 50 unterschritten hat, gilt ab Sonntag, 3. Oktober, eine neue Allgemeinverfügung. Damit sind die Beschränkungen nach Paragraf 8 Absatz 1 der Niedersächsischen Coronaverordnung (erweiterte 3G-Regelungen unter anderem für Veranstaltungen und Gastronomie) für das Gebiet der Stadt Wolfsburg aufgehoben. Das bedeutet: In geschlossenen Räumen gilt zwar die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, solange der Sitzplatz nicht eingenommen ist. Ein Impf-, Genesen- oder negativer Testnachweis ist aber nicht mehr erforderlich.

Am 24. September fanden die letzten Impfungen im CongressPark statt. Dort haben in den vergangenen sieben Monaten rund 55 000 Erst- und 51 000 Zweitimpfungen beim Impfzentrum stattgefunden. Jetzt beginnt die Stadt mit dem Rückbau. Wolfsburger, die noch ein Vakzin erhalten wollen, können sich an ihren Hausarzt wenden. Außerdem sollen ab November mobile Impfteams in Pflegeheime kommen.

Die Impfquote liegt in Wolfsburg bei den Erstimpfungen derzeit bei 68,5 Prozent. 65,3 Prozent der Menschen in der VW-Stadt sind vollständig geimpft.

An vielen Orten gilt die 3G-Regel

In Wolfsburg gilt derzeit an vielen Orten die 3G-Regel: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Antigentest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf oder einen PCR-Test, der höchstens 48 Stunden alt ist: Beim Sport, bei körpernahen Dienstleistungen, in der Gastro- und Hotelbranche und bei mehr als 25 Personen im Raum – egal ob privat oder öffentlich.

Tanzen mit Maske in der Disco

Für Diskos und Clubs gilt auch weiter die 3G-Regel – zusätzlich besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Betreiber können für ihren Betrieb aber auch die 2G-Regelung festlegen: Dann sind nur Gäste mit Impf- oder Genesenen-Nachweis zugelassen. In diesem Fall entfällt die Maskenpflicht für alle. Was trotzdem gilt: Das Personal muss mindestens zweimal pro Woche getestet werden, sofern dieses keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis besitzt.

Mehr Infos zur neuen Allgemeinverfügung der Stadt findet man unter www.wolfsburg.de/regelungen.

Von der Redaktion