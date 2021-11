Corona– Inzidenz in Wolfsburg sinkt auf 136,5

Wolfsburg

Die Inzidenz in Wolfsburg ist vorerst wieder gesunken und liegt jetzt bei 136,5. allerdings meldet das RKI am Mittwoch 30 neue Fälle – die Kurve dürfte deshalb wohl bald wieder nach oben gehen. Derweil.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich in der VW-Stadt insgesamt 169 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 5652 waren es damit seit Beginn der Pandemie insgesamt, 97 Menschen sind in Wolfsburg mit oder an Covid-19 verstorben.

Land veröffentlicht neue Regelungen

Im Klinikum Wolfsburg liegen weiterhin zwei Personen mit Covid-19 invasiv beatmet auf der Intensivstation. Eines von 21 Betten der Station ist aktuell nicht belegt. In Niedersachsen beträgt der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen 5,7 Prozent (Vortag: 6,0). Die Hospitalisierungsrate ist im Vergleich zu Dienstag um 0,1 gestiegen und liegt derzeit bei 4,1.

Die Pressestelle der Regierung in Niedersachsen teilt mit, dass ab Donnerstag landesweit deutliche Verschärfungen der Schutzmaßnahmen gelten werden. Niedersachsen steigt schrittweise auf „2G“ um.

Stadt bietet „Vor-Ort-Impfungen“ an

Schutz vor schweren Verläufen bietet die Impfung. Die Zahl der Personen, die in Wolfsburg eine Spritze gegen das Coronavirus erhalten haben, steigt allerdings weiterhin nur langsam. Laut der Stadt sind 70 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger einmal gegen Corona geimpft (Stand: 7. November). Vollständig geimpft sind 67,6 Prozent der Bürgerinnen und Bürger.

Um die Impfzahlen wieder zu steigern, bieten mobile Teams der Stadt ab 8. beziehungsweise 19. November „Vor-Ort-Impfungen“ neben dem Gesundheitsamt und in der City-Galerie an.

Maskenpflicht und 3 G

Die Inzidenz in Wolfsburg liegt seit langem über einem Wert von 50. Die 3-G-Regel (Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete) gilt laut der neuen Landesverordnung in diesem Fall nicht nur in allen öffentlichen Bereichen in geschlossenen Räumen, sondern auch bei privaten Zusammenkünften von mehr als 25 Personen, die nicht unter freiem Himmel stattfinden. Auch Kontaktdaten müssen bei privaten Feiern notiert oder per App registriert werden. Masken müssen allerdings nur im öffentlichen Bereich bis zum Erreichen eines Sitzplatzes getragen werden.

Für die Gastronomie und Beherbergung gilt: Wenn kein Impf- oder Genesenen-Nachweis vorliegt, ist zweimal pro Woche ein negativer Corona-Test vorzulegen.

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind medizinische oder kosmetische Anwendungen, bei denen das Gesicht unbedeckt bleiben muss, und sportliche Betätigungen. Auch hier gilt aber die 3-G-Regel. Ausgenommen von der 3-G-Regel sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für alle anderen gilt: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen. Die Tests sind mittlerweile für erwachsene Ungeimpfte ohne medizinische Indikation kostenpflichtig.

Infos zu den geltenden Allgemeinverfügungen der Stadt findet man unter www.wolfsburg.de/regelungen.

