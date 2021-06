Corona: Inzidenz fällt in Wolfsburg auf 35,4

Wolfsburg

Mit nur sieben gemeldeten Neuinfektionen ist Wolfsburg in den Freitag gestartet. Die Inzidenz ist damit zurück auf 35,4 gefallen.

Seit Donnerstag schon gelten Lockerungen: Am Donnerstagabend saßen zahlreiche Gäste in der Außengastronomie vom La Fontana oder dem Irish Pub – ohne ein Testergebnis vorweisen zu müssen, denn das ist nur noch in den Innenräumen Pflicht.

Im privaten und öffentlichen Raum dürfen sich nun bis zu zehn Personen aus bis zu drei Haushalten treffen.

Kosmetik und Friseur: Test nur, wenn Maske nicht möglich

Für körpernahe Dienstleistungen, also auch beim Friseur oder im Kosmetikstudio muss nur dann ein negativer Test, eine Impfung oder Genesung vorgewiesen werden, wenn die Maske nicht dauerhaft getragen werden kann.

Ganz ohne Test- und Maskenpflicht öffnen am Sonntag Wolfsburgs Freibäder. Der Vorverkauf läuft online bereits unter www.baeder.stadt.wolfsburg.de/de.

Mit der Annährung an die 35 dürfte die aktuelle Inzidenz auch wieder Hoffnungen für Betreiber von Discotheken und Clubs schüren: Sollte der Wert unter die kritische Marke fallen und dort bleiben, dürften auch sie wieder öffnen.

Von der Redaktion