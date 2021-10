Die Sieben-Tage-Inzidenz in Wolfsburg liegt am Freitag bei 76,7 und es gibt 17 neue Infektionsfälle, immerhin drei weniger als am Vortag. Weiterhin gilt 3G und Maskenpflicht in geschlossenen Räumen in der Öffentlichkeit. Im Klinikum in Wolfsburg ist auf der Intensivstation zurzeit kein Bett frei.