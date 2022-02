Corona: Informationsveranstaltung und Impfaktion in Westhagen

Westhagen

Das Gesundheitsamt der Stadt Wolfsburg plant mit dem Geschäftsbereich Soziales eine Informationsveranstaltung rund um das Thema Corona und Corona-Impfungen in Westhagen. An den Terminen im Februar und März findet anschließend eine offene Impfaktion für Kinder ab fünf Jahren statt.

Am Freitag, 25. Februar, und am Samstag, 26. Februar, klären Mitarbeitende der Mobilen Impfteams und (Kinder-)Ärzte im Café am Markt, Jenaer Straße 39a, über die Corona-Impfung auf und beantworten Fragen.

Offenes Impfen in Westhagen im Februar und März

Für Menschen mit eingeschränkten Deutschkenntnissen sind Impfärzte mit verschiedenen Sprachkenntnissen vor Ort. Akteure aus Westhagener Einrichtungen begleiten die Impfaktionen. Zudem wird Informationsmaterial in verschiedenen Sprachen vorgehalten.

Im Anschluss findet ein freies Impfen statt, bei der sich alle an einer Impfung interessierten Bürgerinnen und Bürger gleich vor Ort und ohne Termin impfen lassen können. Das Impfangebot richtet sich an alle Personen ab fünf Jahren. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen einen Erziehungsberechtigten mitbringen, der in die Impfung einwilligen muss. Am 4. März wird die Aktion im Kinder- und Familienzentrum am Ring, Stralsunder Ring 45a, von 9 bis 16 Uhr wiederholt.

