„Mit dem Rad zur Schule“ – unter diesem Motto startet die Stadt Wolfsburg ab Montag eine Kampagne an den weiterführenden und Berufsbildenden Schulen. Ziel ist es, möglichst viele Schüler zum Fahrradfahren zu motivieren und so den Schulbusverkehr zu entlasten. In Zeiten hoher Corona-Infektionszahlen soll die Aktion helfen, das Ansteckungsrisiko zu senken.

„Fahrradfahren ist zu jeder Zeit gesund“, betont Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Die Bewegung an der frischen Luft stärke das Immunsystem, die Teilnehmenden leisteten einen Beitrag zum Klimaschutz und könnten überfüllte Schulbusse meiden. Deshalb appelliert der Oberbürgermeister an die Schüler ab Klasse 5: „Macht mit und steigt um aufs Rad“.

Mitmachen lohnt sich: Radelnde Schüler bekommen gesunde Snacks

Das Mitmachen lohnt sich: Ab sofort bis Ende Februar 2021 macht die „Fahrrad-Dankstelle“ im täglichen Wechsel an zehn Schulstandorten im Stadtgebiet Station. „Wir wollen den Einsatz der bereits radelnden Schülern mit einem kleinen Dankeschön würdigen“, erklärt Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration. Unterstützung bekommt die Stadt von der Schulverpflegungs GmbH Wollino – Mitarbeter geben an der Fahrrad-Dankstelle gesunde Snacks aus.

Mit der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und dem Wolfsburger Stadtelternrat setzen sich zwei weitere Partner für die Aktion „Mit dem Rad zur Schule“ ein.

Von der Redaktion