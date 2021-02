Corona-Infektionen und Datenschutz: So geht das Wolfsburger Gesundheitsamt vor

Wolfsburg

Seit Beginn der Corona-Pandemie müssen Gesundheitsämter in ganz Deutschland Kontakte nachverfolgen und Quarantäne-Verfügungen erlassen. Ein Wolfsburger, der selbst mit dem Coronavirus infiziert war, hat im Gespräch mit der WAZ Vorwürfe gegen die Stadt erhoben: Das Gesundheitsamt stelle den Datenschutz nicht ausreichend sicher, unter anderem verschicke es E-Mails ohne Passwortschutz. Das stimmt nicht, sagt die Stadt. Sie erläutert, wie sie der Eindämmung des Virus und dem Datenschutz gleichzeitig gerecht werden will.

Die Pandemie habe die Gesundheitsdaten stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt

„Gesundheitsdaten sind besonders schützenswerte Daten. Die Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden von der Stadt Wolfsburg beachtet“, betont Stadtsprecherin Elke Wichmann. Die Corona-Pandemie habe die Gesundheitsdaten noch einmal stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Für die Eindämmung der Pandemie sei es aber notwendig, dass Informationen über den Infektionsstatus einer Person und über ihre sozialen Kontakte weitergegeben werden. Die Stadt erklärt, dass dies „natürlich unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen“ erfolge.

Bis zu vier Fahrer der Stadt stellen die Quarantäne-Verfügungen über den Briefkasten zu

Quarantäne-Verfügungen stellt das Gesundheitsamt über Boten direkt in den Briefkasten der betroffenen Bürger zu. „Dafür sind derzeit bis zu vier Fahrer*innen der Stadt eingesetzt“, sagt Wichmann. Sie ergänzt: „Eine Übersendung per Mail erfolgt nicht.“ Dem Team des Infektionsschutzes sei lediglich ein abweichender Fall bekannt, bei dem der Betroffene das Ergebnis ausnahmsweise und nur auf eigenes Drängen vorab per Mail bekam.

Arbeitgeber erhalten in der Regel keine Information, wenn einer ihrer Arbeitnehmer mit Corona infiziert ist. Von diesem Grundsatz weicht das Gesundheitsamt aber dann ab, wenn es eine Liste mit Kontaktpersonen von dem Unternehmen benötigt. „Im Normalfall werden die Arbeitgebenden telefonisch kontaktiert. Ihnen wird mitgeteilt, dass es in der Halle/Abteilung etc. einen positiven Coronafall gab und das Gesundheitsamt Listen benötigt“, erläutert Wichmann. Der Name des betroffenen Mitarbeiters werde dabei nicht genannt.

Bei Infizierten, die keine näheren Angaben machen, müsse das Gesundheitsamt auch den Namen nennen

Allerdings: „Es gibt aber auch Covid-19-Fälle, die nicht kooperativ sind und keine näheren Angaben zum Arbeitsumfeld und Arbeitskontakten machen“, sagt Wichmann. Bei diesen Personen mache das Gesundheitsamt den verantwortlichen Vorgesetzten in dem Betrieb ausfindig. In diesem Fall sei es auch erforderlich, dass das Gesundheitsamt den betroffenen Mitarbeiter namentlich benenne.

Grundlage für das Vorgehen des Gesundheitsamtes bei der Nachverfolgung von Kontakten seien das Infektionsschutzgesetz, die Corona-Verordnung des Landes, die Quarantäne-Verordnung und die Einreise-Verordnung. „Es kann Situationen geben, in denen der bestmögliche Datenschutz für Betroffene und das Interesse der Allgemeinheit an einer Eindämmung der Pandemie miteinander in Konflikt stehen“, betont Wichmann.

