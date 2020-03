Wolfsburg

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Wolfsburg hat sich auf 40 erhöht. Das waren 9 mehr als am Vortag, wie die Stadt Wolfsburg am Mittwoch mitteilte.

Sieben Patienten auf Isolierstation im Klinikum

Im Klinikum Wolfsburg werden derzeit sieben am Coronavirus erkrankte Menschen auf der Isolierstation behandelt, einer davon wird intensivmedizinisch versorgt. Eine über 80-jährige Frau und eine 70-Jährige sind in den vergangenen Tagen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion in Wolfsburg gestorben.

