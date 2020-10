Wolfsburg

Wie lässt sich der Aufwand bei der wegen der Corona-Pandemie notwendigen Erfassung der Kontaktdaten in Gaststätten, Vereinen oder Kultureinrichtungen reduzieren? In Wolfsburg kommt dafür jetzt ein digitales Portal zum Einsatz.

Die WMG bietet zusammen mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) die digitale Erfassung der Daten an. Sie läuft über eine Kooperation mit dem Portal meincheckin.com.

Mit nur zwei Klicks können sich die Gäste in den teilnehmenden Wolfsburger Restaurants registrieren

Und so funktioniert das digitale Angebot: Gäste geben mittels des Tools ihre Daten einmalig in das eigene Smartphone ein und können sich dann in allen teilnehmenden Betrieben mit nur zwei Klicks anmelden. Bereits besuchte Restaurants können sie speichern und beim nächsten Mal mit einem Klick erneut aufrufen. So kommt meincheckin.com ohne erneutes Scannen von QR-Codes aus.

Ein Vorteil des digitalen Service: Die Gäste müssen keine persönlichen Daten auf Zetteln notieren. Meincheckin.com zeigt den Betrieben nur noch verkürzte Vor- und Nachnamen, aber keine Telefonnummern oder Adressen an. Das Portal schaltet sie erst im eintretenden Ernstfall frei. Darüber hinaus arbeitet meincheckin.com laut WMG mit einer professionellen End-to-end-Verschlüsselung und kann selbst keine Besucherdaten lesen.

Die Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone hebt die Vorteile für die Gäste hervor

Die Nutzung ist für alle Beteiligten kostenfrei. „Gemäß unserem Leitgedanken ‚Zusammen sind wir Wolfsburg‘ wollen wir mit dem digitalen Service das aktuelle Zettelchaos lösen und den Aufwand für die hiesige Gastronomie reduzieren“, betont Jan-Hendrik Klamt, Bereichsleiter der WMG-Wirtschaftsförderung.

Melanie Perricone, Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes, empfiehlt den Einsatz des digitalen Portals: „Das Erfassen der Kundendaten wird derzeit sehr unterschiedlich gelöst. Ein einheitliches Vorgehen hilft den Betrieben bei der Umsetzung der Corona-Verordnung.“

Weitere Infos zur App gibt es unter: meincheckin.com/info/ wolfsburg

