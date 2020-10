Wolfsburg

Mit den aktuellen Corona-Vorschriften der Stadt Wolfsburg gelten ab Mittwoch auch für Veranstaltungen neue Regeln: In öffentlichen Räumen, in denen die Besucher sitzen, dürfen sich maximal 100 Personen aufhalten. Veranstaltungen, an denen das Publikum zeitweise stehend teilnimmt, sind in geschlossenen Räumen auf maximal 100 Besucher und unter freiem Himmel auf maximal 250 Personen beschränkt. Ausnahmen kann des Gesundheitsamt im Einzelfall zulassen, wenn der Veranstalter ein Hygienekonzept vorlegt.

Veranstaltungen im Hallenbad finden weiterhin statt

Das Kulturzentrum Hallenbad hat dem Gesundheitsamt für jeden einzelnen Bereich ein Konzept vorgelegt. Im Saal dürfen maximal 80 Besucher sitzen, wobei Menschen aus unterschiedlichen Haushalten Abstand halten müssen und bis zum Platz eine Maske getragen werden muss. „Wir gehen davon aus, das wir diese Veranstaltungen weiterhin anbieten können“, sagte Hallenbad-Geschäftsführer Frank Rauschenbach.

Anzeige

Unsicherheit herrscht beim Hallenbad noch über geplante Veranstaltungen wie die Comedy-Show „Daphne de Luxe“ am Freitag, 30. Oktober, in der Aula des Ratsgymnasiums, zu der 150 Zuschauer zugelassen worden sind. Auch die Lesetage 2020, die am 4. November in Wolfsburg beginnen sollen, könnten Rauschenbach zufolge möglicherweise ausfallen. „Wir haben die Anfragen an das Gesundheitsamt bereits gestellt“, sagte er.

Scharoun Theater plant mit 260 Zuschauern

Auch das Scharoun Theater steht im Austausch mit dem Gesundheitsamt. Der Veranstaltungsbetrieb kann laut der zuständigen Dezernentin Monika Müller zwar weiterlaufen, allerdings benötige das Theater künftig für jede Veranstaltung eine Ausnahmegenehmigung. Die „Schmidt Show on Tour“ sollte am Dienstag noch mit 260 Gästen stattfinden und sei auch für den Mittwoch weiter eingeplant, erklärte das Theater. Demnach bleibt das Konzept erstmal erhalten, bis auf zwei Ausnahmen: Es gibt keine Pause und kein gastronomisches Angebot. „Mit diesen spontanen Maßnahmen wollen wir verhindern, dass die Zuschauer sich unnötig bewegen und begegnen“, erklärt Christian Mädler, Sprecher vom Scharoun Theater.

Eine weitere neue Regel für Veranstaltungen in Wolfsburg: Sollte der Inzidenzwert über 50 steigen, müssen Besucher ihren Mund-Nasen-Schutz künftig auch sitzend tragen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig