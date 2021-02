Wolfsburg

Neben Grund- und Förderschullehrern dürfen sich auch Kita-Mitarbeiter bald gegen Corona impfen lassen – früher als zunächst geplant. Das kommt bei den Kita-Leitungen gut an.

„Wir freuen uns darauf, uns bald impfen lassen zu können“, erklärt Dorothee Seidel, Leiterin der DRK-Kita in Westhagen. Gleichzeitig betont sie, dass die Impfung auch für ihre Mitarbeiter ein rein freiwilliges Angebot bleiben wird.

Aussicht auf Schnelltest „entlastet die Erzieher mental“

Ähnlich sieht das Susanne Bertram-Adler, die das evangelische Kinder- und Familienzentrum Marthin Luther leitet, das am Schachtweg Kinder betreut. Vorerst ist sie in Gedanken aber bei den Schnelltests, die es in der Einrichtung ab kommender Woche wahrscheinlich endlich geben soll: „Ich freue mich, dass sich nach einem Jahr nun etwas getan hat. Und ich merke, dass es die Erzieher mental entlastet.“

Zwei Mitarbeiter haben sich vom DRK ausbilden lassen, um ihre Kollegen regelmäßig testen zu können. Zweimal pro Woche können die Erzieher sich nun relative Sicherheit verschaffen. „Das Angebot ist freiwillig, aber 100 Prozent haben sofort unterschrieben“, berichtet Bertram-Adler. „Ich spüre da eine große Erleichterung unter den Kollegen.“

„Auch andere Berufsgruppen sollten die Möglichkeit bekommen“

Auch, dass die Erzieher sich bald impfen lassen können, heißt sie gut. Nicht nur die Geimpften bekämen dadurch mehr Sicherheit, auch die Eltern der betreuten Kinder könnten sich besser darauf verlassen, dass nicht so häufig von heute auf morgen ganze Betreuungsgruppen ausfallen oder sogar in Quarantäne geschickt werden müssten. Und dennoch: „Ethisch sehe ich da auch andere Berufsgruppen, die ebenfalls die Möglichkeit bekommen sollten“, sagt sie. Und: „Meine Eltern sind beide über 90 Jahre alt und ich sehe für sie jeden Tag nach, ob sie nun ihren Termin bekommen. Ich würde mir wünschen, dass sie noch vor Lehrern und Erziehern an die Reihe kommen.“

Von Frederike Müller