Wolfsburg

Nach nur zwei Wochen verlegt die Stadt den Standort ihres Impfzentrums für Kinder zwischen fünf und elf Jahren vom Klinikum ans Fanhaus des VfL Wolfsburg. Ein wichtiger Grund für den Umzug an die VW-Arena ist die große Nachfrage: Rund 300 Impfungen haben alleine an den ersten vier Tagen stattgefunden. Ab Donnerstag will die Stadt deshalb noch mehr Impfungen ermöglichen.

„Die neuen Erstimpfungsangebote im Fanhaus werden nun von 10 bis 18 Uhr erfolgen, um ein größeres Angebot an Nachmittagsterminen vergeben zu können. Wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird“, sagt Gesundheitsdezernentin Monika Müller. „Zudem werden die Kapazitäten pro Stunde leicht erhöht, da sich gezeigt hat, dass der Großteil der Eltern und Kinder gut aufgeklärt ist und die Arztgespräche nicht so lange dauern wie ursprünglich angenommen“, erklärt die Stadträtin weiter. Zukünftig sollen daher pro Tag 145 Impfungen möglich sein.

Stadträtin Monika Müller: „Wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird.“ Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Die Zweitimpfungen finden alle im Fanhaus statt

Bis einschließlich Dienstag, 11. Januar, ist noch der alte Standort des Impfzentrums am Klinikum geöffnet. Alle Kinder, die dort am 30. Dezember oder in der Zeit vom 3. bis zum 11. Januar ihre Erstimpfung erhalten haben, bekommen ihre Zweitimpfung ebenfalls im Fanhaus an der VW-Arena. Diese findet laut der Stadt wie mit den Eltern vereinbart genau drei Wochen nach der Erstimpfung statt. Die Uhrzeit ist bei der zweiten Impfung die gleiche wie bei der ersten.

Die Termine sind über das Impfportal des Landes Niedersachsen buchbar. Erstimpfungen sind an der VW-Arena am 13., 17., 18., 19. und 26. Januar sowie am 2. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr, möglich. Weitere Termine will die Verwaltung Ende Januar zur Verfügung stellen.

Impfungen für Kinder: Öffnungszeiten und Termine Die Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren im Fanhaus sind online unter www.impfportal-niedersachsen.de oder telefonisch unter 0800/9988665 buchbar. Das Angebot ist an den folgenden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr für Erstimpfungen mit Termin geöffnet: 13. Januar, 17. Januar, 18. Januar, 19. Januar, 26. Januar und 2. Februar. Die Zweitimpfungen finden jeweils drei Wochen später statt. Die Kinder bekommen das Vakzin von Biontech in einer geringeren Dosierung. Alternativ bieten auch Kinderärzte Corona-Impfungen an. Alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger ab zwölf Jahren können ihre Impfung nicht nur beim Haus- oder Facharzt, sondern auch im Impfzentrum in der City-Galerie erhalten. Termine gibt es ebenfalls online über www.impfportal-niedersachsen.de oder telefonisch unter 0800/9988665. Das Angebot ist für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Bei freien Kapazitäten gibt es vor Ort zusätzlich Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag.

Der Impfraum ist vor Ort ausgeschildert. „Impfen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich finde es toll, dass der VfL Wolfsburg hier unterstützt und so einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leistet“, freut sich Oberbürgermeister Dennis Weilmann. Schon im Sommer 2021 hatte der Verein sein Fanhaus zeitweise für Impfungen von Personen ab zwölf Jahren zur Verfügung gestellt.

Booster-Impfungen für Jugendliche bislang wenig nachgefragt

Während das Angebot neue am Fanhaus nur für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gilt, können sich alle ab zwölf Jahren im Impfzentrum in der City-Galerie impfen lassen. Dort sind für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren auch Booster-Impfungen möglich. Hier erlebt die Stadt bislang allerdings keinen Ansturm: „Da die Empfehlungen der Stiko dazu noch nicht vorliegen, wird das Angebot von den Eltern und ihren Kinder eher zurückhaltend angenommen“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann.

Das Impfzentrum in der City-Galerie: Hier können alle ab zwölf Jahren einen Termin bekommen. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt für Personen unter 18 Jahren derzeit nur eine Erst- und Zweitimpfung. Das Vakzin von Biontech ist allerdings auch für diese Altersklasse zur Booster-Impfung zugelassen, weshalb die Stadt dennoch Booster für alle Personen ab zwölf Jahren anbietet.

Termine im Impfzentrum sind zeitnah erhältlich

Insgesamt sei die Nachfrage nach Erst-, Zweit-, und Booster-Impfungen im Impfzentrum in der City-Galerie weiter hoch, erklärt Wichmann zudem. Nichtsdestotrotz sind Termine derzeit zeitnah erhältlich: Am Montag konnten Interessierte über das niedersächsische Impfportal einen Termin direkt für den nächsten Tag bekommen.

Von Melanie Köster