Wolfsburg

Auf diesen Tag haben viele Wolfsburger lange gewartet: Ab sofort dürfen auch Hausärzte gegen das Coronavirus impfen. In vielen Praxen verzögert sich der Start jedoch um einige Tage. Der Hauptgrund: Der Impfstoff bleibt weiterhin knapp. Zudem ist der organisatorische Aufwand hoch.

Zunächst bekommen die Praxen den Impfstoff von Biontech/Pfizer

Dr. Christian Bekermann, Allgemeinmediziner und Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Wolfsburg, erwartete die erste Impfstofflieferung in seiner Praxis am Dienstagnachmittag. „Wir wissen bis jetzt nicht, wie viel wir bekommen“, berichtete Bekermann mittags. Fest steht: Zunächst erhalten die Praxen das Vakzin von Biontech/Pfizer. Dabei ist der für sie eigentlich nicht optimal: Das Vakzin muss bei extremen Minusgraden gelagert werden, im Kühlschrank der Hausärzte ist es nur für wenige Tage haltbar.

Warum die Praxen vorerst nicht AstraZeneca bekommen, ist auch für Bekermann unklar. Neben der einfacheren Lagerung gebe es weitere Gründe, warum das Vakzin in den Praxen gut aufgehoben wäre: „AstraZeneca braucht mehr Aufklärung. Außerdem ist der Impfstoff für die älteren, multimorbiden Patienten sehr gut geeignet.“ Beschweren will sich Bekermann aber nicht: „Wir sind froh, dass wir jetzt Impfstoff bekommen und langsam anfangen können.“

Dr. Christian Bekermann: Er ist froh, dass er jetzt mit den Impfungen beginnen kann. Quelle: Nina Schacht

Viele Praxen beginnen erst in der kommenden Woche mit den Impfungen

Auf telefonische Nachfrage erklären verschiedene Wolfsburger Praxen, dass sie in dieser Woche noch nicht mit den Impfungen beginnen. Bei Allgemeinmediziner Bassem Abou Chaz in der Innenstadt war am Dienstag beispielsweise ebenfalls noch kein Impfstoff eingetroffen. Das Team hoffe, dass es in der kommenden Woche losgehe, teilt eine Mitarbeiterin mit.

Corona-Impfung beim Hausarzt: Wichtige Tipps Noch haben längst nicht alle Hausärztinnen und Hausärzte in Wolfsburg mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Gemäß einer Empfehlung des Landes gehen die meisten Praxen aktiv auf ihre Patienten zu, wenn sie ein Impfangebot machen können. Alle anderen Patienten sollten ihren Impftermin vorerst weiterhin über die Hotline (0800/9988665) oder das Online-Portal des Landes vereinbaren. Die vorgesehene Reihenfolge bei der Corona-Impfung gilt auch für die Hausärzte. Aktuell sind unter anderem Personen ab 70 Jahren, bestimmte Berufsgruppen und Menschen mit Vorerkrankungen impfberechtigt. Eine detaillierte Übersicht ist auf der Website des Landes zu finden: www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq. In Zukunft sollen die Hausärzte mit allen zugelassenen Vakzinen impfen dürfen. Wie im Impfzentrum gilt jedoch: Eine freie Impfstoffwahl ist vorerst nicht möglich.

Allgemeinmedizinerin Elisabeth Roeder-Riemke hat sich bewusst dagegen entschieden, sofort mit den Impfungen zu beginnen. In der vergangenen Woche habe noch nicht festgestanden, ob die Lieferung am Dienstag oder Mittwoch eintrifft: „Es war erstens nicht klar, wie viel Impfstoff wir bekommen und zweitens wäre es organisatorisch schwierig gewesen, die Patienten zu benachrichtigen“, erklärt Roeder-Riemke, die Obfrau beim Hausärzteverband Braunschweig und Vorsitzende des Ärztevereins Wolfsburg ist.

Es gilt die gleiche Priorisierung, wie im Impfzentrum

Roeder-Riemke beginnt deshalb erst in der kommenden Woche mit den Impfungen derjenigen, die „gemäß der Priorisierung“ an der Reihe sind. Denn: Diese gilt auch für die Hausärzte. Impfberechtigt sind unter anderem Menschen ab 70 Jahren und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen. Bis Donnerstag erwartet Roeder-Riemke eine Information darüber, wie viele Dosen sie in der Folgewoche erhält. Erst dann kann sie Impftermine sicher planen.

Zunächst dürfen die Praxen aufgrund des knappen Angebots maximal 50 Impfdosen pro Woche bestellen, in der ersten Woche erwarteten sie in Niedersachsen nur rund 20. Roeder-Riemke ist dennoch optimistisch, dass die Impfungen in den kommenden Wochen „zügig“ voranschreiten werden.

Elisabeth Roeder-Riemke: Sie lobt das Wolfsburger Impfzentrum. Quelle: privat

Wolfsburger Hausärzte raten weiterhin zum Gang ins Impfzentrum

Insgesamt sind die Corona-Impfungen in Roeder Riemkes Augen aber eine „hohe organisatorische Herausforderung“ für die Praxen. Denn: Die wöchentlichen Bestellungen und Terminvergaben müssen neben dem normalen Praxisbetrieb laufen. Nicht nur deshalb ist die Detmeroder Allgemeinmedizinerin eine große Befürworterin des Wolfsburger Impfzentrums: „Das Impfzentrum ist wunderbar organisiert, es hat eine hohe Effektivität.“ Sie rät den impfberechtigten Wolfsburgern daher auch weiterhin dazu, über das Land Termine im CongressPark zu vereinbaren. Den Hilfsorganisationen und den Mitarbeitern der Bundeswehr, die dort tätig sind, ist sie „sehr dankbar“.

Lesen Sie auch Corona-Frage: Wo kann ich mich kostenlos testen lassen?

Bekermann rät seinen Patienten ebenfalls zur Impfung im CongressPark. Für die wenigen verfügbaren Dosen in seiner Praxis spreche das Team gezielt Patienten an.

Von Melanie Köster