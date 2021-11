Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg impft jetzt auch in der City-Galerie. Außerdem sollen bis Ende November noch drei „Impfpraxen“ dazu kommen, kündigte die Verwaltung an. Wer kann sich jetzt wo impfen lassen und wann kommen die „Impfpraxen“? Die WAZ hat Gesundheitsdezernentin Monika Müller und Hausärztin Elisabeth Roeder-Riemke, Vorsitzende des Ärzteverein Wolfsburgs, gefragt und weitere wichtige Infos zusammengefasst.

Auch in der Wolfsburger City-Galerie wird geimpft – was Sie beachten müssen

In der City-Galerie gibt es seit Freitag, 19. November, immer montags und freitags ein regelmäßiges Impfangebot im ersten Stock. Von 10 bis 16 Uhr gibt es Erst-, Zweit-, und Boosterimpfungen. Vor Ort werden Terminkarten mit Zeitfenstern für den Impftag ausgegeben. Die Terminkarten sind auch auf andere übertragbar.

Vorerst geschlossen wird der mobile Impfraum am Gesundheitsamt im Rosenweg. Weil Impfwillige dort selbst bei Regen und Kälte stundenlang draußen warten mussten, will Gesundheitsdezernentin Monika Müller jetzt lieber das Angebot in der City-Galerie ausbauen. Da ist es warm und trocken.

Wichtig: Die für die Impfung notwendigen Aufklärungs,- Einwilligungs- und Anamnesebögen sollten vorab ausgefüllt werden, um Wartezeiten für alle zu verkürzen.

Darüber hinaus sind auch für das Rathaus weitere Impftermine in Planung. Erst einmal müssen sich aber zwei weitere Impfteams aufstellen, die vom Land finanziert werden, voraussichtlich ist es Anfang Dezember so weit. Die genauen Ergänzungs-Termine werden noch bekannt gegeben.

Auch bei niedergelassenen Ärzten in Wolfsburg sind nach wie vor Impftermine möglich. „Allerdings sind wir personell und materiell begrenzt und können nur in einem bestimmten Umfang neben dem weiteren Praxisbetrieb impfen“, so Hausärztin Elisabeth Roeder-Riemke.

Hausärztin Elisabeth Roeder-Riemke: „Allerdings sind wir personell und materiell begrenzt.“ Quelle: Roland Hermstein

Wolfsburg: Wer bekommt die Booster-Impfung?

Booster-Impfungen können bei der Stadt alle in Anspruch nehmen, bei denen nach Empfehlung der Ständigen Impfkomission (Stiko) Auffrischungsimpfungen erfolgen sollten. Seit Donnerstag, 18. November empfiehlt die Stiko eine Boosterimpfung für alle ab 18 Jahren. „Wir hoffen allerdings, dass die jüngeren zunächst den älteren den Vortritt lassen“, meint Monika Müller, Dezernentin für Soziales und Gesundheit, Klinikum und Sport bei der Stadt Wolfsburg. 

„Wer sich einen Termin beim Hausarzt machen möchte, sollte sich etwa drei Wochen vor Ablauf der Auffrischungsfrist melden“, empfiehlt Hausärztin Roeder-Riemke. Personen ab 60 Jahren und alle unter 60, die an chronischen Vorerkrankungen, bösartigen Krebserkrankungen oder immunologischen Defiziten leiden, sollten sich allerdings jetzt schon mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen, so die Ärztin.

Erst- und Zweitimpfungen empfiehlt die Stiko allgemein für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren.

Gesundheitsdezernentin Monika Müller: „Wir hoffen allerdings, dass die jüngeren zunächst den älteren den Vortritt lassen.“ Quelle: Andrea Müller-Kudelka

Wann wird eine Booster-Impfung fällig?

Die Stiko empfiehlt eine Auffrischungsimpfung allgemein ab sechs Monaten nach der Zweitimpfung. Beim Impfstoff Johnson und Johnson wird zur Grundimmunisierung nur einmal geimpft. „Hier ist eine Auffrischung schon nach vier Wochen fällig“, so Roeder-Riemke. Beim Impfstoff AstraZeneca sei die Auffrischung schon nach fünf Monaten erforderlich.

Kann ich schon vor Ablauf der Frist zur Booster-Impfung gehen?

Laut Roeder-Riemke kommt es bei der Frist für die Boosterimpfung nicht auf den Tag genau an. „Nach drei Monaten schon einen Termin zur Auffrischung zu verlangen, ist aber nicht sinnvoll, da der Andrang momentan ohnehin groß ist“, so Roeder-Riemke. Die Stadt Wolfsburg weist ausdrücklich darauf hin, dass es Booster-Impfungen in der City-Galerie nur ab 18 Jahren gibt und nach Ablauf der Frist von 6 Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung. Wer mit Johnson und Johnson geimpft ist, bekommt allerdings schon nach vier Wochen seine Boosterimpfung. Im Klartext: Menschen, bei denen keine vollen sechs Monate (bei Johnson und Johnson vier Wochen) nach der letzten Impfung vergangen sind, müssen noch bis zum jeweiligen Stichtag warten – sie werden von den mobilen Impfteams in der City-Galerie sonst wieder weggeschickt.

Welche Impfstoffe werden zur Booster-Impfung genutzt?

Grundsätzlich erfolgt die Boosterimpfung mit einem mRNA-Impfstoff. In Deutschland gibt es derzeit zwei zugelassene: Comirnaty von BioNTech/Pfizer und Spikevax von Moderna.

Wann gehen die für Wolfsburg angekündigten „Impfpraxen“ in Betrieb?

Die kassenärztliche Vereinigung hat angekündigt, in Wolfsburg drei Impfpraxen aufzubauen. „Wahrscheinlich werden drei Praxen von Wolfsburger Ärzten in reine Impfpraxen umfunktioniert“, so die Dezernentin Monika Müller. Diese sollen bereits zum 29. November bereitstehen.

Sind in Wolfsburg Impfteams unterwegs?

Zurzeit gibt es in Wolfsburg zwei Impfteams, die den Betrieb in der City-Galerie aufrechterhalten und Bewohner von Unterkünften und Pflegeeinrichtungen impfen. „In zwei bis drei Wochen wollen wir dann insgesamt vier Impfteams haben, von denen zwei in der City-Galerie impfen sollen.“ Die anderen beiden Teams wären dann in Pflegeeinrichtungen, Unterkünften und Schulen unterwegs, so Monika Müller. Derzeit werde noch das Personal zusammengestellt.

Von Niklas Jan Engelking