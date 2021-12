Wolfsburg

Vor einigen Tagen hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA den Corona-Impfstoff für fünf- bis elfjährige Kinder von Biontech zugelassen. Die ersten Lieferungen an Deutschland sollen am 13. Dezember erfolgen. Wolfsburger Kinderärzte begrüßen den Schritt, müssen aber auch viele Gespräche mit verunsicherten Eltern führen.

Bei dem Impfstoff für Kinder handelt es sich um das bekannte Vakzin von Biontech, das das Unternehmen für Fünf- bis Elfjährige in niedrigerer Dosierung herstellt: Sie bekommen nur ein Drittel der „normalen“ Dosis.

Bei Kindern zwischen sechs und zehn Jahren ist die Inzidenz momentan hoch

Für die Wolfsburger Kinderärzte kommt die Entscheidung der EMA in einer Zeit, in der viele Kinder mit Atemwegsinfekten zu ihnen kommen. Die Herausforderung in der jungen Altersklasse: „Covid unterscheidet sich bei den Kindern nicht großartig von anderen Infekten“, berichtet Dr. Sören Westerholt aus seinen Praxen in Vorsfelde und Velpke. Nicht selten stellt er bei jungen Patienten mit einem negativen Schnelltest über einen PCR-Test doch das Coronavirus fest. Laut der Statistik der Stadt betrug die Inzidenz in der Altersgruppe zwischen sechs und zehn Jahren in der vergangenen Woche 836,1 – keine andere Altersgruppe in Wolfsburg hat derzeit auch nur einen annähernd ähnlich hohen Inzidenz-Wert.

Piks gegen das Virus: Auch Kinderärzte wie Dr. Sören Westerholt impfen gegen Corona. Quelle: Roland Hermstein

Viele Eltern sind derweil verunsichert, ob sie ihr Kind trotz der oft nur leichten Erkrankungen impfen lassen sollen: „Insgesamt herrscht bei den Eltern meiner Patienten überwiegend eine große Skepsis gegenüber der Impfung bei jüngeren Kindern“, berichtet Kinderärztin Dr. Anette Hartwich aus ihrer Praxis in Fallersleben.

Dass die Ständige Impfkommission (Stiko) Moderna mittlerweile nur noch für Personen über 30 Jahren empfiehlt und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Biontech-Lieferungen limitiert hat, führt auch bei älteren Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern nicht gerade zu weniger Unsicherheiten. Ein Wolfsburger Kinderarzt will sich deshalb auf WAZ-Anfrage gar nicht erst zur aktuellen Situation äußern – zu angespannt und polarisiert sei die.

Bislang ist unklar, ob Corona zu Langzeitschäden führen kann

Hartwich bezieht hingegen klar Stellung zu dem Thema: „Der Krankheitsverlauf ist in der Tat bei Kindern in der Regel milde. Dennoch möchte ich ein Kind lieber geimpft, als an einer Coronainfektion erkrankt wissen.“ Noch sei nicht klar, welche potenziellen Langzeitschäden durch eine Infektion mit Covid-19 drohen. Als Beispiel führt die Kinderärztin das Masernvirus an, bei dem Monate nach der Infektion eine zum Tod führende Erkrankung des zentralen Nervensystems auftreten kann.

Wann können Kinder zwischen fünf und elf Jahren eine Impfung bekommen? Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat das geringer dosierte Vakzin von Biontech Ende November genehmigt, sie schätzt es als wirksam, sicher und verträglich ein. Noch sind allerdings keine Lieferungen in Deutschland eingetroffen, außerdem fehlt die entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Sie prüft das Vakzin momentan noch einmal hinsichtlich potenzieller Nebenwirkungen. Erst wenn die Empfehlung da ist – voraussichtlich soll es Ende des Jahres soweit sein – wird die Impfung großflächig verfügbar sein. Eltern von Kindern ohne erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf sollten deshalb bis Ende Dezember abwarten, bevor sie einen Termin vereinbaren, rät Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Einzelne Praxen bieten schon jetzt in Ausnahmefällen sogenannte Off-Label-Impfungen für vorerkrankte Kinder an. Sie verdünnen das eigentlich für Jugendliche und Erwachsene bestimmte Vakzin von Biontech dafür.

Hinsichtlich des Vakzins von Biontech betont Hartwich hingegen: „Der Impfstoff wurde inzwischen in mehreren Ländern auch bei jüngeren Kindern eingesetzt. Hinweise für ernsthafte Impfnebenwirkungen haben sich nicht gezeigt.“

Die Erwachsenen bekommen „es alleine nicht hin“

Westerholt hat „händeringend“ auf die EMA-Zulassung gewartet. Für ihn ist die Impfung von Kindern vor allem vor dem Hintergrund des Schutzes von Risikogruppen sinnvoll: „Herdenschutz entsteht auf den Schultern aller.“ Trotzdem sagt der Kinderarzt angesichts der vielen ungeimpften Erwachsenen: „Es ist Ironie, dass die Kinder den Erwachsenen helfen müssen, weil die es alleine nicht hinbekommen.“ Dabei müssten Kinder schon seit Beginn der Pandemie besonders zurückstecken.

Er muss momentan viele Gespräche führen: Kinderarzt Dr. Sören Westerholt. Quelle: Roland Hermstein

Für den Kinderarzt spiegelt die Impfskepsis vieler Eltern ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem wider „Wir sind nicht mehr in der Lage, Vertrauen in ausreichendem Maße aufzubauen.“ Um das zu fördern, berichtet Westerholt Eltern gerne, dass auch seine eigene zwölfjährige Tochter geimpft ist.

Die ersten Fünf- bis Elfjährigen erhalten schon Off-Label-Impfungen

Obwohl noch keine Dosen des neuen Vakzins für Kinder in Wolfsburg angekommen sind, können Kinder zwischen fünf und elf Jahren, die vorerkrankt sind und selbst zur Risikogruppe gehören, in Westerholts Praxis bereits einen Piks gegen das Coronavirus erhalten – als Off-Label-Impfung. Alle anderen müssen sich noch gedulden, weil das Verdünnen des Vakzins für die Praxis aufwändig ist. Auf die noch ausstehende Stiko-Empfehlung will der Vorsfelder Kinderarzt aber nicht warten: „Ab Ende Dezember, wenn wir den vorverdünnten Impfstoff haben, impfen wir, wenn die Eltern das ausdrücklich wünschen.“

Von Melanie Köster