Wolfsburg

Sollten sich Kinder und Jugendliche gegen das Coronavirus impfen lassen oder nicht? Kaum eine Frage rund um die Pandemie ist in den vergangenen Tagen so oft diskutiert worden, wie diese. Viele Eltern sind verunsichert und haben Fragen. Die WAZ erklärt, was die Ständige Impfkommission (Stiko) und Wolfsburger Ärzte dazu sagen.

Wie sind die Regeln zur Covid-19-Impfung für Kinder und Jugendliche?

Die Stiko empfiehlt eine Corona-Impfung für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen, wie Adipositas, einer angeborenen oder erworbenen Immundefizienz oder einem Herzfehler. Auch wenn Kontaktpersonen ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben, unterstützt die Stiko die Impfung Minderjähriger. Eine allgemeine Impfempfehlung gibt es aber nicht. Bislang ist zudem nur das Vakzin von Biontech für Menschen unter 18 Jahren zugelassen.

Wie hat die Stiko ihre Entscheidung begründet?

Die Stiko argumentiert unter anderem mit der nicht ausreichenden Datenlage zur Sicherheit des Impfstoffes in dieser Altersklasse. Zudem sei der Nutzen der Impfung, schwere Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern, bei Kindern und Jugendlichen nicht allgemein gegeben. Denn: Die Infektion verlaufe häufig asymptomatisch oder leicht.

Können gesunde Kinder und Jugendliche trotzdem eine Impfung bekommen?

Ja, das ist bei 12- bis 17-Jährigen unabhängig von der Stiko-Empfehlung möglich. Die Voraussetzung: Die Jugendlichen und ihre Eltern müssen sich ärztlich aufklären lassen und eventuelle Risiken akzeptieren. Im Zusammenhang mit Biontech kam es bei jungen Menschen beispielsweise zu vereinzelten Fällen von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen.

Was sagen Ärzte aus Niedersachsen und Wolfsburg?

Unter den Ärzten gehen die Meinung zur Impfung von unter 18-Jährigen auseinander. Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, fordert beispielsweise, Kinder und Jugendliche nur bei Vorerkrankungen zu impfen. Wenker, die als Impfärztin in einem Impfzentrum arbeitet, würde ein 15-jähriges Mädchen ohne Vorerkrankungen ungeimpft nach Hause schicken. Einige Impfzentren haben dies in den vergangenen Tagen auch getan.

Das Drängen der Politik auf ein zügiges Impfen von Kindern und Jugendlichen hält Wenker für unangebracht. „Ich habe wenig Verständnis, wenn die Politik in dieses Thema eingreift“, betonte sie kürzlich. Für die Ärzte zähle die Empfehlung der Stiko, allein schon aus haftungsrechtlichen Gründen.

Sie ist dagegen, Minderjährige ohne Vorerkrankungen zu impfen: Martina Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Andere Ärzte sehen das anders. Dr. Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Wolfsburg, impft in seiner Praxis auch Minderjährige ohne Vorerkrankungen: „Wenn Jugendliche geimpft werden möchten, dann machen wir das sofort.“ Drei von Bekermanns eigenen Kinder im Alter zwischen 13 und 17 Jahren haben bereits ein Vakzin erhalten: „Ich will meine Kinder nicht dem Risiko aussetzen, schwer an der Delta-Variante oder an Long-Covid zu erkranken“, sagt der Allgemeinmediziner. Die Empfehlung der Stiko hält er für „sehr bedenklich“. Er warnt davor, dass es ohne Impfung im Herbst zu mehr Ansteckungen in den Schulen und damit auch zu vereinzelten schweren Verläufen kommen könne.

Er befürwortet die Impfung von Jugendlichen: Dr. Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Wolfsburg. Quelle: Nina Schacht

Die Wolfsburger Kinderärztin Dr. Anette Hartwich impft Kinder ab zwölf Jahren ohne Risikofaktoren bei ausdrücklichem Wunsch ebenfalls nach entsprechender Aufklärung. Sie rät besorgten Eltern „prinzipiell eher zu einer Impfung“. Hartwich meint: „Sicherlich ist die Datenlage hinsichtlich Impfnebenwirkungen noch unzureichend, aber auch potentielle Langzeitfolgen einer Covid-Infektion bei Kindern und Jugendlichen sind noch nicht hinreichend untersucht.“ Vor einigen Wochen sei die Nachfrage bei Wolfsburger Eltern „recht groß“ gewesen, mittlerweile scheine sie durch die niedrigen Inzidenzen und die Urlaubszeit ein wenig abzuflachen.

Insgesamt sei die Debatte um die Corona-Impfung ein weites Feld. Eine eindeutige Antwort gebe es laut Hartwich nicht. Dafür brauche es weitere wissenschaftliche Untersuchungen.

Von Melanie Köster