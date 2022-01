Wolfsburg

Dieser Beschluss sorgt für kontroverse Debatten: Spätestens ab dem 16. März müssen Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich eine vollständige Corona-Impfung nachweisen. Neben vielen Ärzten betrifft die Entscheidung vor allem die Pflege. Kündigungen aufgrund der Impfpflicht verzeichnen Wolfsburger Betreiber von Pflegeheimen bislang nicht. Einige fürchten aber eine weitere Spaltung der Gesellschaft und bemängeln die fehlende Plausibilität des Beschlusses.

Falk Hensel, Verbandssekretär der AWO. Quelle: AWO Braunschweig

Dass es Kündigungen gegeben hat, die auf die im Dezember beschlossene Impfpflicht zurückzuführen sind, verneinen die Wolfsburger Diakonie, der DRK-Kreisverband und die AWO.

Alle drei Pflegeheim-Betreiber beziffern die Impfquote unter den Mitarbeitenden in ihren Einrichtungen auf über 90 Prozent. Im Wohn- und Pflegeheim der AWO in der Goethestraße habe die Einführung der Impfpflicht dazu geführt, dass sich einige weitere Beschäftigte impfen ließen. Aber: „Die Auswirkungen des Beschlusses sind für unsere Einrichtung minimal, da die Impfquote schon vor dem Beschluss sehr hoch war“, erklärt AWO-Verbandssekretär Falk Hensel.

Kann die Impfpflicht überhaupt die erhoffte Wirkung erzielen?

Aus seiner Sicht ist die ab März geltende Pflicht zur Covid-19-Impfung nicht zielführend: „Der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner kann nicht allein durch eine Impfpflicht der Mitarbeitenden gewährleistet werden.“ Denn: „Kontakte in Einrichtungen und Krankenhäusern gehen weit über die benannten Berufsgruppen hinaus.“

Die berufsbezogene Corona-Impfpflicht Ab dem 16. März März gilt in Deutschland eine „einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht“. Sie bezieht sich auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen, die Menschen behandeln oder betreuen, die besonders durch Corona gefährdet sind. Dazu zählen unter anderem Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Arztpraxen sowie Pflege- und Behinderteneinrichtungen.

Das sieht DRK-Vorstand Thorsten Rückert ähnlich. Er hält den Beschluss zum Teil für „sehr unplausibel“. So gilt die Impfpflicht beispielsweise nicht für Bewohnende und Besuchende der Heime, aber für Dienstleister, die sich länger im Gebäude aufhalten. „Das bedeutet für uns, dass ein Handwerker, der die defekte Heizung reparieren will und vielleicht für einen halben Tag in der Einrichtung ist, geimpft sein muss, während ein ungeimpfter Bewohner von einem ungeimpften Besucher täglich für einen langen Zeitraum besucht werden kann“, erklärt Rückert. Besuchende benötigen nur einen negativen Corona-Test. Besonders absurd: Ist der Besucher gleichzeitig Betreuer, müsste er einen Impfnachweis vorlegen. Rückert sieht daher „erhebliches Verbesserungspotential“ bei dem Beschluss.

Mitarbeitende empfinden ein „Gefühl der Ungerechtigkeit“

Thorsten Rückert, DRK-Vorstand. Quelle: Roland Hermstein

Auch die Mitarbeitenden des DRK hätten die Entscheidung sehr kontrovers diskutiert – auch wenn sie für die meisten nicht überraschend kam. „Gerade vor dem Hintergrund, dass der medizinisch/pflegerische Bereich bereits die gesamte Pandemie über stark beansprucht ist, besteht schon ein Gefühl der Ungerechtigkeit darüber, dass es keine allgemeine Impfpflicht gibt. Diese Ansichten bestehen sowohl bei den ungeimpften als auch geimpften Mitarbeitenden gleichermaßen“, berichtet Rückert.

Die Diakonie hatte schon vor der Entscheidung über die Impfpflicht eine Geldprämie für vollständig geimpfte Einrichtungen eingeführt. Das Belohnungssystem sollte dabei helfen, „Konflikte rund um eine etwaige Impfpflicht aus dem Unternehmen herauszuhalten“. Sprecherin Katrin Zumkier betont: „Wir betreiben unsere Impfkampagne nach wie vor mit höchstem Nachdruck und hoffen, dass wir keine Mitarbeitenden durch die Einführung der Impfpflicht verlieren werden.“

Pflegeheime würden eine allgemeine Impfpflicht befürworten

DRK-Vorstand Rückert fürchtet ebenfalls, dass Mitarbeitende dem Gesundheitsbereich den Rücken zukehren könnten: „Gerade vor dem Hintergrund des allgemeinen Personalmangels in den medizinisch/pflegerischen Bereichen wird es schwer werden, diese Lücke zügig und adäquat zu füllen. Vielleicht wäre eine allgemeine Impfpflicht, wenn auch rechtlich sicherlich schwerer erreichbar, zielführender.“

Für die hat sich auch die AWO schon in der Vergangenheit ausgesprochen, Verbandssekretär Hensel bekräftigt den Wunsch auf WAZ-Nachfrage erneut. Er warnt: „Diese eingeschränkte Impfpflicht bietet keine Lösung der Krise, sondern spaltet die Gesellschaft weiter und stigmatisiert Berufsgruppen, die besonders in diesen Zeiten alle gesellschaftliche Anerkennung verdienen.“

Von Melanie Köster