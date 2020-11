Corona: Immer mehr Infektionsfälle an Wolfsburgs Schulen

Wolfsburg

Seit dem Ende der Herbstferien häufen sich die Corona-Fälle an Wolfsburgs Schulen. Derzeit gebe es Infektionsfälle an vier Schulen, teilte die Stadt am Montag auf WAZ-Anfrage mit. Die Maßnahmen reichten von der Anordnung von Quarantäne für komplette Jahrgänge bis hin zur vorübergehenden Schließung einer gesamten Schule.

Grundschule Fallersleben bleibt für den Rest der Woche geschlossen

Auch an den Berufsbildenden Schulen (BBS) II sei ein Schüler positiv getestet worden, bestätigte die Stadt am Montag. Betroffen sei außerdem das Gymnasium der Eichendorff-Schule, wo der elfte Jahrgang noch bis zum 9. November in Quarantäne bleiben müsse. Bereits am Freitag waren Corona-Fälle an der Grundschule Fallersleben und der Oberschule Wolfsburg bekannt geworden. An beiden Schulen lässt das Gesundheitsamt weitere Schüler testen, die Ergebnisse werden im Laufe der Woche erwartet. „Die Grundschule Fallersleben bleibt daher für den Rest der Woche geschlossen“, sagte eine Stadtsprecherin. An der Oberschule Wolfsburg wurde für rund 60 Schüler aus dem neunten Jahrgang eine häusliche Quarantäne bis zum 11. November angeordnet.

Und auch in der DRK-Kindertagesstätte Fallersleben-Ost gibt es seit Freitag einen bestätigten Corona-Fall. „Das Gesundheitsamt hat für die betroffene Kindergartengruppe und das pädagogische Personal eine häusliche Quarantäne angeordnet“, sagte DRK-Kreisverbandsvorsitzender Thorsten Rückert. Die Eltern der Kindertageseinrichtung seien durch den Träger informiert worden. „Die Ergebnisse der Tests liegen noch nicht vor“, so Rückert.

Kritik an Quarantäne-Maßnahmen an den BBS II

Die Reaktion des Gesundheitsamtes auf den Corona-Fall an den BBS II sorgt unterdessen für Unverständnis bei manchen Beteiligten. „Am Freitag wurde meinem Sohn an der BBS 2 Technik mitgeteilt, dass ein Schüler positiv auf Corona getestet wurde. Es verwundert mich doch sehr, dass nur die unmittelbaren Sitznachbarn des Schülers nach Hause geschickt wurden, obwohl die Sitzsituation in der Klasse ohnehin sehr beengt ist“, sagte Christian Weber, dessen 18 Jahre alter Sohn die Schule besucht. Die Mindestabstände könnten in dem kleinen Klassenzimmer nicht eingehalten werden und das Tragen von Alltagsmasken biete keinen durchgreifenden Schutz, so Weber.

Warum an anderen Schulen ganze Jahrgänge als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt wurden und an den BBS II nur zwei Schüler? Dazu gab es auf Nachfrage keine konkrete Antwort der Stadt. „Es obliegt dem Gesundheitsamt nach sorgfältiger Abwägung aller individuellen Umstände die notwendigen und angemessenen Maßnahmen festzulegen. Ob und welche Maßnahmen durchgeführt oder Quarantänemaßnahmen ausgesprochen werden, ist vom jeweiligen Einzelfall abhängig“, sagte die Sprecherin.

In Wolfsburg gilt seit Montag eine Maskenpflicht ab der fünften Klasse

Weil der Inzidenzwert in Wolfsburg auf mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen gestiegen ist, gilt an den weiterführenden Schulen seit Montag eine Maskenpflicht im Unterricht. Die Stadt hatte Schülern und Lehrern bereits zum Schulstart nach den Herbstferien dringend empfohlen, eine Mund-Nasen-Bedeckungen auch im Unterricht zu tragen. „Viele Schüler sind dem gerne nachgekommen, es wurde weitgehend umgesetzt“, sagte die Schulleiterin der Oberschule Wolfsburg, Sandra Trümpert-Pätz. Auch das regelmäßige Lüften während des Unterrichts funktioniere. Da es in den Klassenräumen aber „recht kühl“ werde, seien die Eltern gebeten worden, dass alle Kinder mit einer Jacke zur Schule kommen. „Wir tun alles, um eine Ansteckungsgefahr während des Unterrichts und in der Schule zu minimieren“, betonte Trümpert-Pätz. Ob die Maßnahmen greifen, würden die Testergebnisse von Schüler und Lehrern in den nächsten Tagen zeigen.

Seit Ende der Sommerferien gab es der Stadt zufolge 13 bestätigte Corona-Fälle an Wolfsburgs Schulen, außerdem drei bestätigte Fälle an Kitas.

