Imbiss verteilt kostenlos Döner an Bedürftige

Wolfsburg

Soziale Einrichtungen wie die Wolfsburger Tafel und der Caritas-Mittagstisch mussten wegen der Coronavirus-Ausbreitung schließen. Der Imbiss Medya Kebap aus Nordsteimke will nun einspringen, damit Bedürftige in Wolfsburg weiterhin eine warme Mahlzeit bekommen. Die Mitarbeiter liefern jetzt täglich kostenlos Döner und Wasser an Menschen aus, die auf Hilfe angewiesen sind.

Mit einem Aufruf auf Facebook machte der Imbiss auf die Aktion aufmerksam. „Das Coronavirus betrifft leider momentan jeden von uns, auch die, die es sonst schon sehr schwer in ihrem Leben haben“, heißt es in dem Facebook-Post, der seit Dienstag mehrere Hundert Mal geteilt wurde. „So bekommen wir Informationen, wo sich Menschen aufhalten, denen wir helfen können“, sagt Baver Yasar, Sohn des Inhabers.

Imbiss will noch mehr Menschen helfen

Das Team von Medya Kebap macht sich jetzt einmal am Tag auf den Weg, um kostenlos Essen und Wasser zu verteilen. Bislang gebe es aber noch wenige Rückmeldungen. „Wir denken, da ist noch mehr möglich. Wir wollen das auf jeden Fall noch zwei Wochen durchziehen“, sagt Yasar. Wer eine warme Mahlzeit benötigt, kann sich bei Medy Kebap unter Telefon (0 53 63) 81 05 39 8 melden.

Immerhin: Die Wolfsburger Tafel gibt seit Donnerstag wieder fertig gepackte Tüten mit Lebensmitteln aus – jeweils dienstags und donnerstags zwischen 12 und 14.30 Uhr am Haus der Jugend, Kleiststraße 33.

Von Florian Heintz