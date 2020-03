Corona: IG Metall, Arbeitsagentur und Jobcenter sind dicht

Wolfsburg

Das Jobcenter und die Arbeitsagentur haben seit Mittwoch dicht – persönliche Gespräch sind in Zeiten der Corona-Krise erst mal nicht mehr möglich. Und auch die IG Metall Wolfsburg schließt seine Geschäftsstelle im Gewerkschaftshaus ab.

IG Metall : Corona-Krise stellt uns vor neuen Herausforderungen

Bis mindestens zum 19. April hat die Gewerkschaft abgeschlossen. Die Arbeit im Gewerkschaftshaus gehe aber weiter: „Gerade in der aktuellen Krisensituation brauchen unsere Mitglieder uns, denn täglich müssen sie sich einer veränderten Situation stellen und mit neuen Herausforderungen umgehen“, sagt Ricarda Bier, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Wolfsburg.

Die Mitarbeiter der IG Metall sind unter Tel. 05361 2002 0 und per E-Mail-info@igmetall-wob.de zu erreichen. In Notfällen können sich Mitglieder auch direkt an Ricarda Bier (Tel. 0160 533 02 15) oder Matthias Disterheft (Tel. 0160 998 33 067) wenden. Bis zum 19. April werden auch alle Veranstaltungen der IG Metall bis auf Weiteres verschoben.

Kein Publikumsverkehr im Job-Center

Auch im Jobcenter gibt es seit Mittwoch kein Publikumsverkehr mehr. Eine Arbeitslosmeldung kann auch telefonisch erfolgen. Ein Antrag auf Grundsicherung kann formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden. Die Agentur teilt mit: Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. Termine müssen nicht absagt werden.

Agentur für Arbeit und Jobcenter sind per Telefon und E-Mail erreichbar

Die Agentur für Arbeit ist unter Tel. 0800 4 5555 00 für Arbeitnehmer (8 bis 18 Uhr gebührenfrei); 0800 4 5555 20 für Arbeitgeber (8 bis 18 Uhr gebührenfrei) oder unter Tel. 05351 522 888 (8 bis 13 Uhr Uhr Festnetzkosten).

Email für die Agentur für Arbeit in Wolfsburg: Wolfsburg.113-123@arbeitsagentur.de. Das Jobcenter Wolfsburg ist unter Tel. 05361 4649100 ( Festnetzkosten, 8 bis 18 Uhr) sowie unter Tel. 05361 4649333 ( Festnetzkosten, Mo. bis Fr., 8 bis 13 Uhr); per E-Mail an Jobcenter-Wolfsburg@jobcenter-ge.de.

Von der Redaktion