Wolfsburg

Hunde, die Kinder anknurren, Artgenossen und Passanten anbellen oder ihre Besitzer nicht mehr in die Küche lassen: Täglich erreichen die Hundeschulen zahlreiche Hilferufe von überforderten Haltern. Doch im Moment können die Trainer kaum helfen, denn sie dürfen wegen Corona keinen Unterricht mehr anbieten. Die Hundeschule von Vanessa Engelstädter kämpft nun darum, zumindest wieder Einzeltraining anbieten zu dürfen.

Noch bis vor kurzem war das möglich. „Wir hatten ein top ausgearbeitetes Hygienekonzept“, berichtet Doreen von Schmid, eine der Mitarbeiterinnen. Der Unterricht fand nur im Freien und mit medizinischer Maske statt, es durfte immer nur dieselbe Person eines Haushalts mit dem Hund teilnehmen und sogar der Weg vom Parkplatz zur Trainingswiese wurde so organisiert, dass sich Teilnehmer aufeinanderfolgender Lektionen nicht begegneten.

Doch dann machte die neue Corona-Verordnung des Landes auch das unmöglich. Den Mitarbeitenden der Hundeschule geht es nicht nur um den eigenen Broterwerb: „Wir lassen alle Welpenbesitzer im Stich“, so von Schmid. „Und dabei merken wir, dass es seit Corona eine regelrechte Welpenschwemme gibt.“ Gerade für die Hundekinder ist die Sozialisation mit anderen Hunden wichtig, ebenso wie das rechtzeitige Trainieren einer Beißhemmung, damit die Vierbeiner nicht im spielerischen Übermut zuschnappen.

Mit Jaron (11), Kajsa (5) und Leonie (9, v.l.): Der Junghund wiegt inzwischen mehr als das größte Kind der Familie. Quelle: privat

Wird der Junghund nicht rechtzeitig erzogen, ist sein Verhalten später nur schwer zu regulieren. Das weiß auch Ilka Diehr aus Brackstedt. Ihr fast halbjähriger Rhodesian Ridgeback „Jabali“ wiegt schon jetzt mehr als das älteste ihrer drei Kinder – umso wichtiger, dass die Erziehung auf Kommunikation beruht und nicht zum Kräftemessen wird. „Neulich im Dunkeln ist er zum ersten Mal abgehauen“, berichtet Diehr. Das soll sich nicht wiederholen.

Ersthundebesitzerin: „Regelung ist schwer nachzuvollziehen“

Eigentlich sollte Jabali eines Tages sogar ohne Leine zum Joggen mitkommen, „aber die Grundlagen dafür müsste man eigentlich jetzt legen.“ Und ohne qualifizierte Begleitung durch einen Hundetrainer sei das nicht einfach, schon gar nicht für sie als Ersthundebesitzerin. „Und die Regelung ist doch schwer nachzuvollziehen: Privat darf ich eine haushaltsfremde Person zu Besuch haben, aber mit der Hundetrainerin darf ich mich nicht mal draußen treffen?“

Eine Kundin musste ihren Tierschutzhund wieder zurückgeben

Dabei ist Jabali noch nicht einmal einer der richtig harten Problemfälle. „Wir betreuen auch Menschen, die einen Tierschutzhund haben“, erklärt Doreen von Schmid. Diese Hunde seien aufgrund des höheren Alters und oft schlechter Erfahrungen oft schwierig zu handhaben. „Die Menschen sind verzweifelt. Eine unserer ehemaligen Kundinnen musste ihren Hund sogar wieder zurückgeben, weil sie ohne Hilfe mit ihm nicht klarkam.“

Hofft, bald anderen Hundebesitzern wieder helfen zu können: Hundetrainerin Vanessa Engelstädter mit ihren eigenen Vierbeinern Tobi und Lisbeth Quelle: privat

Vanessa Engelstädter, die Eigentümerin der Hundeschule, ärgert besonders das Chaos um die Corona-Regeln. „An unserem zweiten Standort in Rätzlingen dürfen wir weiterhin trainieren, weil wir als ,Dienstleister ohne körpernahen Kontakt’ gelten. Hier in Niedersachsen sind wir aber eine ,außerschulische Bildungseinrichtung’ und dürfen keinen ,aufsuchenden Unterricht’ anbieten.“

Training vor Ort ist schwer zu ersetzen

Mal eben zum Training nach Sachsen-Anhalt zu fahren, ist für die Kunden auch oft nicht möglich. Wer kein Auto hat oder einen ,Angsthund’, der gar nicht erst hinter dem Sofa hervorkommt, ist auf Hilfe vor Ort angewiesen. Und Videotelefonie eignet sich laut Engelstädter zwar für die Theorie-Seminare, die sie online gibt, nicht aber für individuelles Arbeiten mit Hund und Halter.

Hundeschule setzt große Hoffnungen auf den Ersten Stadtrat

In ihrer Not haben sich die Trainerinnen nun an den Ersten Stadtrat Dennis Weilmann gewandt. „Er hat Kontakt zum Wirtschaftsministerium und zum Sozialministerium aufgenommen und fragt nach“, berichtet Engelstädter erleichtert. „Wir warten gespannt auf ein Ergebnis!“

Von Frederike Müller