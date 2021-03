Wolfsburg

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben die Wolfsburger Tourismusbranche im Jahr 2020 erheblich geschwächt. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) und der DEHOGA-Kreisverband Region Wolfsburg-Helmstedt setzen nun weiter auf gezielte strategische Maßnahmen, um die hiesige Tourismuswirtschaft bestmöglich zu unterstützen.

Nach dem Rekordjahr 2019 mit über 650 000 Übernachtungen sind die Rückgänge infolge der angeordneten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Wolfsburg gravierend. Für das 2020 zählt die Statistik 62 Prozent weniger Übernachtungen und Gästeankünfte im Vergleich zum Vorjahr. Bereits ab Februar 2020 wurden schnell und konsequent Geschäftsreisen unterbunden. Wenngleich Wolfsburg im Sommer im Freizeittourismussegment zulegen konnte, ist der Rückgang der Übernachtungen auf das gesamte Jahr groß. Insgesamt wurden nur 253 546 Übernachtungen verzeichnet.

„Der Tourismus ist nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Wolfsburg“: WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer Quelle: Nina Stiller

„Der Tourismus ist nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Standort Wolfsburg. Infolge der Corona-Pandemie kommen die rückläufigen statistischen Zahlen nicht unerwartet und zeigen vielmehr in aller Deutlichkeit den weiterhin dringenden Unterstützungsbedarf des lokalen Gastgewerbes auf“, erläutern die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann.

„Wir brauchen eine Öffnungsstrategie“: Melanie Perricone, Vorsitzende des DEHOGA-Kreisverbands Quelle: Britta Schulze

„Um die Betriebe vor weiterem wirtschaftlichen Schaden zu bewahren, brauchen wir neben den zugesagten Wirtschaftshilfen eine Öffnungsstrategie durch die Politik. Hier sehe ich dringenden Handlungsbedarf“, betont Melanie Perricone, Vorsitzende des DEHOGA-Kreisverbands Region Wolfsburg-Helmstedt.

Um die Auswirkungen der Pandemie bestmöglich abzufedern, bündelt die WMG mit Partnern Synergien und setzt einen Strategie- und Maßnahmenplan um. So wurden bereits im letzten Jahr mit der Kampagne „Urlaub in Wolfsburg“ Freizeitgäste für einen Aufenthalt in Wolfsburg begeistert. Auch die kürzlich veröffentliche Kampagne „Ja, in Wolfsburg“ die Vorzüge Wolfsburgs als lebenswerte Stadt mit besonderem Freizeitwert.

