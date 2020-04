Corona-Held Dieter Moritz: „Auch während Corona ist Blutspenden wichtig“

Dieter Moritz (74) aus Nordsteimke ist Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Barnstorf/ Hehlingen/ Nordsteimke. Er kümmert sich darum, dass auch in Zeiten von Corona Blutspenden stattfinden können: „Wir unterstützen vom DRK Menschen, die Hilfe benötigen. Das machen wir natürlich auch in Zeiten von Corona. Wenn jemand auf Unterstützung angewiesen ist, dann bekommt er sie. Das ist unabhängig davon, ob er Mitglied im DRK ist oder nicht. Neulich konnte ich eine Familie unterstützen. Eine ältere Frau war gestürzt und lag mit einer gebrochenen Schulter um Krankenhaus. Ich habe für die Betroffene eine Pflegebett organisieren können, so dass sie die Osterfeiertage bei ihrer Familie und nicht im Klinikum verbringen konnte. Ich denke, darüber hat sich die Familie sehr gefreut. Das Blutspende-Team vom DRK und ich kümmern uns auch während Corona um die Blutspenden. Ich freue mich sehr darüber, dass die Wolfsburger auch weiterhin zur Blutspende gehen. Das ist sehr wichtig. Am 28. Juli findet in der Mehrzweckhalle in Nordsteimke die nächste Blutspende statt. Ich hoffe, dass auch dann wieder viele Menschen daran teilnehmen.

Von der Redaktion