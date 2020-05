Corona-Held Arne Schulze: „Schön, dass so viele mitmachen“

Velstove

Arne Schulze (20) aus Velstove engagiert sich in seinem Ort gemeinsam mit anderen jungen Menschen und ist in der „ Jungen Union“ aktiv. Er geht einkaufen und fährt Menschen zum Arzt:

„Die Corona-Krise stärkt die Solidarität unter den Menschen. Dass ein solcher Zusammenhalt möglich ist, hätte ich nicht gedacht. Davon bin ich positiv überrascht! Ich dachte vor der Krise, dass die Nächstenliebe nachlässt, aber das ist nicht der Fall. Es ist schön zu sehen, dass sich viele Menschen für andere einsetzen. Das ist auch bei uns im Ort so. Wir sind eine Gruppe von 30 Menschen, die sich um andere Menschen kümmern. Schön, dass so viele mitmachen! Ich koordiniere die Anrufe, gehe selbst für andere einkaufen und fahre Menschen zum Arzt. Das sind meist Menschen die zur Risikogruppe gehören, aber auch junge Mütter. Zu Beginn der Krise hatten wir bis zu 15 Anrufe pro Woche. Das hat nun etwas abgenommen. Ich denke, das einige Menschen zurück in ihren Alltag möchten.

Von der WAZ-Redaktion