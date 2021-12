Wolfsburg

Die silberne Golf-Skulptur am Rabenberg ist erneut mit einem unansehnlichen Graffiti besprüht worden. Wieder ist es eine Parole, die offenbar Bezug auf die Corona-Pandemie nimmt – allerdings mit Korrekturbedarf.

„Impft euch in Knie“ (sic!) ist dort mit etwas Mühe in roten Lettern zu erkennen. Entweder fehlte die grammatikalische Kenntnis für die Verschmelzung von Präposition und Artikel – oder schlicht die Zeit, das „S“ noch zu sprühen. Geht ja mitunter hektisch zu, so eine illegale Aktion. Könnte nämlich teuer werden, wenn man erwischt wird.

Reinigung der Golf-Skulptur kostet 550 Euro

Die Stadt beziffert die Kosten für die Reinigung des XXL-Golfs auf 550 Euro. Wann genau die Skulptur beschmiert wurde, ist nicht bekannt. „Die Stadt hat das Anfang der Woche erfahren und dann gleich eine Reinigungsfirma beauftragt“, so ein Sprecher.

Medizinisch gesehen ist die mutmaßlich beleidigend gemeinte Aussage übrigens nicht empfehlenswert. Nicht ohne Grund wird meist in den Oberarm gepikst, da eine Impfung in den Muskel die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen mindert. Die meisten Passanten und Autofahrer werden ohnehin nur den oberen Teil des Schriftzugs entziffert haben. Und der Imperativ ist ganz im Sinne der Pandemie-Bekämpfung: „Impft euch...“

Der Golf war mal weiß – auch da schon wurde er gern ins Visier von Sprayern genommen. Das Entfernen der Farbe übernahm dann eine Spezialfirma. Quelle: Archiv

Immer wieder Ärger mit Graffiti-Sprayern

Die XXL-Auto-Skulptur hatte die Stadt von Volkswagen zum 75. Geburtstag als Geschenk bekommen. Schon kurz nach dem Aufstellen im Jahr 2015 gab es einige Monate lang Ärger - dann aber bekam das Modell eine silberne Farbe plus Spezial-Beschichtung. Sprayer-Attacken waren erstmal Geschichte. Doch im August ging es wieder los. „Corona-Lüge“ hatte jemand darauf geschmiert, nun folgte die nächste Attacke.

Von Christian Opel