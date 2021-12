Katharina Rosch und Frank Hocke wollen einer mutmaßlich schweigenden Mehrheit weiterhin eine Möglichkeit geben, allein mit Präsenz ein Zeichen gegen unangemeldete Demos zu setzen sowie Mitgefühl für Corona-Opfer und ihre Familien zu zeigen. Kundgebungen sind an vier weiteren Montagen in Wolfsburg vor dem Rathaus in Planung.