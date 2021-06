Wolfsburg

Ein Wolfsburger wurde Anfang Januar positiv auf Corona getestet und erhält daher nur eine Schutzimpfung. Innerhalb der EU soll der einfache Pieks bei Genesenen auch akzeptiert werden. Doch der Mann befürchtet, dass der Nachweis über eine einmalige Auffrischung nicht international anerkannt wird und fragt: „Ist die Anerkennung nur einer Impfdosis auch über die Grenzen der EU hinaus gewährleistet? Oder sollte ich mir nach Rücksprache mit einem Arzt zwei Dosen geben lassen?

Keine einheitlichen Regelungen für den Nachweis

Tatsächlich gibt es keine einheitlichen Regelungen für den weltweiten Reiseverkehr während der Corona-Pandemie. „Jedes Land legt die Bestimmungen für Einreise und Aufenthalt selbst fest und orientiert sich dabei am aktuellen Infektionsgeschehen“, erklärt das Bundesgesundheitsministerium. Was in welchem Land gilt, darüber informiert das Auswärtige Amt. Das Gesundheitsministerium rät, den Nachweis über einen positiven PCR-Test zur Hand zu haben, zusätzlich zum Impfpass.

Von dem Problem ist sogar Gesundheitsminister Jens Spahn selbst betroffen, wie kürzlich erst das ZDF berichtete. Sein Tipp: Die durchgemachte Corona-Infektion im Impfpass vermerken lassen. Die meisten Länder fordern übrigens bei der Einreise ein negatives Testergebnis oder eine mehrtägige Quarantäne auch für Geimpfte und Genesene. Nur in wenigen Ländern genügt der alleinige Nachweis der vollständigen Impfung oder Genesung.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt für Genesene eine Impfung

Also zweimal impfen lassen, nur damit der Nachweis gesichert ist? Das ist erstens gar nicht vorgesehen, denn die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt für Menschen, die eine Covid-Erkrankung überstanden haben, eine einmalige Impfung sechs Monate nach der Genesung: „Aufgrund der bestehenden Immunität nach durchgemachter Infektion kommt es durch die einmalige Boosterung durch die Impfung zu einer sehr guten Immunantwort“, informiert das Robert-Koch-Institut (RKI).

Und zweitens: „Das wäre unmoralisch“, sagt Dr. Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Wolfsburg. „Damit würde jemand wissentlich einen Schutz, den andere brauchen, in seinem Interesse missbrauchen. Wir haben immer noch eine Mangelverwaltung beim Impfstoff.“

Von Christian Opel