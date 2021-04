Wolfsburg

Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeit, sich vor der Arbeit oder dem Besuch von Angehörigen mit einem Antigen-Selbsttests auf Corona zu testen. Dabei fällt leider auch eine Menge Müll an, neben dem Verpackungsmüll sind das unter anderem Probenstäbchen, Testkassette und Testflüssigkeit. Im besten Fall ist der negativ ausgefallen, doch gerade bei einem positiven Ergebnis sind viele unsicher, ob das Testkit im normalen Hausmüll entsorgt werden kann. Die Corona-Frage des Tages der WAZ lautet daher: Wie entsorgt man Corona-Selbsttests ?

Die Abfälle der Antigen-Schnelltests werden als nicht gefährlich eingestuft

„Gemäß den aktuell geltenden Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind Abfälle von Antigen-Schnelltests, die zum Beispiel im Rahmen von Point-of-care-tests (POCT) anfallen, als nicht gefährlich einzustufen“, erklärt Klinikum-Sprecher Thorsten Eckert. Das Klinikum entsorge diese in stabilen, reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnissen – wie zum Beispiel dickwandigen Müllsacken – gemeinsam mit dem Restmüll.

Auch bei dem Testabstrich zuhause sind die Testkits RKI und Umweltbundesamt zufolge als Hausmüll einzustufen. Wie gebrauchte Papiertaschentücher auch können gebrauchte Tests im reißfesten, fest geschlossenen Müllbeutel in der Restmülltonne entsorgt werden. Ob ein Test positiv oder negativ ausfällt, spiele für die Entsorgung keine Rolle. Für die Verpackung gilt wie sonst auch: Karton kommt in die blaue Tonne, Plastikverpackungen in den gelben Sack.

