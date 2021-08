Wolfsburg

Gibt es Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen im Bereich der Sexarbeit? Laut Verordnung in Niedersachsen muss bei körpernahen Dienstleistungen eine Maske getragen werden – aber ist das real in diesem Bereich wirklich vorstellbar?

Es gibt kaum noch offizielle Bordelle

Jedenfalls sei es nur schwer zu kontrollieren, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch aus Wolfsburg. „Bisher wurden unsere Kräfte nicht zu einem entsprechenden Einsatz gerufen“, sagt sie. „Denn wer sollte da schon Hinweise geben?“ Das liegt möglicherweise auch mit daran, dass sich das Geschäft mit dem Sex in Wolfsburg vor allem auf halb-private Wohnungsprostitution konzentriert. Offiziell gewerblich geführte Bordelle mit mehreren Zimmern sind inzwischen die Ausnahme – übrigens nicht nur in dieser Region, sondern in vielen Teilen von Deutschland. Aber auf Verdacht an Wohnungstüren klingeln ohne Durchsuchungsbefehl – das geht natürlich nicht.

Grundsätzlich gilt trotzdem, dass die Stadt Wolfsburg die Einhaltung von Hygienekonzepten in allen gewerblichen Bereichen gemeinsam mit der Polizei stichprobenartig und nach Hinweisen bezüglich eventueller Verstöße kontrolliert. „Bislang sind im Bereich Prostitution keine Verstöße festgestellt worden“, teilt Stadt-Sprecherin Elke Wichmann mit.

Von Andrea Müller-Kudelka