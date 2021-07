Wolfsburg

Lange gab es wegen Corona auch in Niedersachsen kaum Tourismus – unter anderem waren keine touristischen Busreisen möglich. Das hat sich inzwischen geändert. Doch eine Tour durch eine größere Region? Welche Regelungen greifen da, wenn die 7-Tage-Inzidenzen unterschiedlich sind?

Ausgehend vom Startpunkt in der Stadt Wolfsburg bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 10 und 35 – die Inzidenz in Wolfsburg lag am Dienstag laut RKI bei 15,3 – heißt es vom Land Niedersachsen: Touristische Busreisen sind wieder möglich. Neben dem Hygienekonzept ist zu beachten, dass für die Teilnahme ein negativer Test oder ein Impf- beziehungsweise Genesenen-Nachweis erforderlich ist. Während des gesamtes Aufenthalts im Bus (auch am Platz) ist das Tragen einer medizinischen Maske notwendig.

In der Regel gibt es auch bei touristischen Busreisen einen Startpunkt der Reise (auch wenn diese über mehrere Tage geht), und damit ist der Ort des Starts (mit der jeweiligen Inzidenzstufe) maßgeblich. Das heißt, beim Start einer entsprechenden Reise in der Stadt Wolfsburg gelten die hier aktuellen Regelungen, auch wenn die Fahrt dann beispielsweise nach Lüneburg führt. Steigen Reiseteilnehmer in Wolfsburg nur zu, hat die Fahrt aber in einem anderen Landkreis oder gar Bundesland begonnen, gelten für die Reise die dort aktuellen Regelungen.

Von der Redaktion