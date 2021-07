Maske, Test, App? Je nachdem, welche Angebote die Besucher nutzen wollen, müssen sie sich an bestimmte Corona-Regeln halten. Die WAZ gibt einen Überblick.

Welche Regeln gelten in der Autostadt?

Welche Regeln gelten in der Autostadt?

Kostenlos bis 09:00 Uhr Welche Regeln gelten in der Autostadt?