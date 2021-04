Wolfsburg

Auch die Bücherei befand sich über Monate im Lockdown – und hatte geschlossen. Doch seit kurzer Zeit hat die Stadtbibliothek im Alvar-Aalto-Kulturhaus wieder geöffnet. Allerdings nur teilweise mit reduzierten Stunden und weniger Personal. Warum das so ist, beantwortet due WAZ in der Reihe „Corona-Frage des Tages“.

Das hat einen guten Grund: Die Bücherei-Mitarbeitenden werden aktuell im Impfzentrum im CongressPark sowie im Gesundheitsamt eingesetzt. Und da werden sie vermutlich laut Stadt auch noch einige Monate gebraucht.

So sieht die Teil-Öffnung der Zentralbücherei in der Stadtmitte aus: Sie öffnet insgesamt 16 Stunden in der Woche (Mittwoch und Samstag von 10 bis 14 Uhr, Donnerstag von 10 bis 18 Uhr). Zudem wird an 40 Stunden pro Woche die Fensteröffnung angeboten: Dort können Nutzende Bücher oder andere Medien ausleihen oder abgeben. Das sind die Zeiten der Fensteröffnung: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch und Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Hinweisschild auf die Fenster-Ausleihe der Wolfsburger Zentralbibliothek. Quelle: Britta Schulze

Zudem stehen im Alvar-Aalto-Kulturhaus weiterhin Lernplätze nach vorheriger Anmeldung unter Tel. 05361-282530 oder per Mail an stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de zur Verfügung. Eine Öffnung der Stadtteilbibliotheken und des Bücherbus ist bis auf weiteres nicht möglich.

Das Hygiene- und Sicherheitskonzept Stadtbibliothek sieht vor, dass beim Betreten des Alvar-Aalto-Kulturhauses ein Fragebogen mit Angabe der persönlichen Kontaktdaten erforderlich ist. Für den Aufenthalt im gesamten Bereich der Zentralbibliothek ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend

