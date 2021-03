Corona-Frage des Tages: Gibt es Osterfeuer?

Wolfsburg

In wenigen Tagen ist Ostern – da wird auch gern der Brauch der Osterfeuer gepflegt. Ist das in diesem Jahr gestattet? Zumindest in kleinem Rahmen, mit Abstand und Mundschutz? Ganz klare Antwort der Stadt Wolfsburg: Nein!

Alle Osterfeuer sind in diesem Jahr abgesagt. Wie übrigens auch schon im vergangenen Jahr. Und zwar ohne Ausnahme. „Leider ist es hinsichtlich des Infektionsgeschehens nicht verantwortbar, dass sich rund um das Osterfest größere Gruppen zusammenfinden. Auch wenn die Veranstaltungen im Freien stattfinden, so ist doch absehbar, dass Abstände nicht eingehalten werden können“, erklärt Stadtrat Andreas Bauer. Aktuell dürfen sich eh nur ein Haushalt und eine weitere Person treffen. Aber auch dann sind keine Osterfeuer im privaten Rahmen gestattet.

Das bedeutet, dass auch Privatpersonen, die womöglich in den vergangenen Wochen Schnittgut aus dem Garten gesammelt haben, diese Reste nicht verbrennen dürfen. Das stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit einer Geldbuße geahndet, teilt die Stadt mit. Ebenso ist es verboten, pflanzliche Abfälle im Wald oder der freien Landschaft zu entsorgen. Hier drohen Strafen von bis zu 100 000 Euro.

