Wolfsburg

Blutspenden sind so knapp wie schon lange nicht mehr, Krankenhäuser berichten über verschobene Therapien und Operationen, weil es an Blut fehlt. DRK-Blutspendedienst West ruft darum dringend dazu auf, Blut zu spenden. Doch wie ist das, wenn man gerade erst frisch gegen Corona geimpft wurde – wie lange sollte man sich schonen und mit einer Blutspende warten?

Keine Wartezeit nach Impfung bis zur Blutspende erforderlich

Bei allen derzeit in Deutschland eingesetzten Impfstoffen ist laut Paul-Ehrlich-Institut grundsätzlich keine Wartezeit bis zur nächsten Blutspende erforderlich, erklärt Gebietsreferent Peter Friedsch vom DRK Blutspendedienst NSTOB. Blutspenden seien nach einer Corona-Impfung schon am Folgetag möglich. „Der NSTOB empfiehlt allerdings, rein vorsorglich, einen Tag bis zur Blutspende zu warten, um eventuell auftretende Impfreaktionen ausschließen zu können.“ Auch wird kein negativer Corona-Test vor dem Besuch der Blutspende benötigt. „Wie immer gilt grundsätzlich: Wer Blut spenden möchte, sollte sich gesund und fit dafür fühlen“, so Friedsch weiter.

Die nächsten Möglichkeiten zum Blutspenden in Wolfsburg sind übrigens am Dienstag und Mittwoch, 27. und 28. Juli, jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im Ratsgymnasium in Wolfsburg-Mitte an der Pestalozziallee 2. Dort besteht die Möglichkeit, sich im Vorfeld einen Spendetermin zu reservieren unter https://www.blutspende-leben.de/blutspendetermine/ oder in der Blutspende-App. Das DRK bittet um das Tragen einer FFP2-Maske.

Von der Redaktion