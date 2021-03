Wolfsburg

Die Versuche mit Luftfilteranlagen für Schulen sind noch nicht endgültig ausgewertet. Coronabedingt musste die Stadt die Februar-Versuchsreihe, die zusammen mit der Ostfalia-Hochschule in Schulen und Kitas gestartet wurde, zeitweise unterbrechen. Anfang März wurden die Tests fortgeführt. Getestet werden unterschiedliche Systeme, wobei eines davon wegen der lauten Geräusche bei der Filterung bereits ausgeschlossen wurde. Luftreiniger können Coronaviren entweder durch Filter aus der Luft abfangen oder diese durch UV-Licht oder elektrostatische Aufladung abtöten. Zusätzliches Lüften bleibt trotzdem notwendig.

Kauf muss noch warten

Parallel werden im Schulzentrum im Eichholz in Vorsfelde zurzeit von einem Sponsor gelieferte Messgeräte eingesetzt, die anzeigen, wann die CO2 -Konzentration im Raum so hoch ist, dass gelüftet werden sollte. Diese Geräte messen jedoch nicht den tatsächlichen Wert von Aerosolen (Tröpfchen in der Atemluft), von denen die Infektionsgefahr nach bisherigen Erkenntnissen ausgeht und können auch keine Viren abtöten.

Mit einer Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse noch vor den Osterferien ist eher nicht zu rechnen. Und da vor dem konkreten Kauf auch die politischen Gremien beteiligt werden müssen, die in fest regulierten Zeitabständen tagen, ist eine konkrete Anschaffung von Geräten noch vor den Sommerferien eher unwahrscheinlich.

Von Andrea Müller-Kudelka