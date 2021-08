Wolfsburg

Noch konnten nicht alle Langzeitenfolgen einer Covid-19-Infektion erforscht werden, gleichzeitig stieg die Anzahl möglicher, wenn auch meist seltener Nebenwirkungen der Impfstoffe. Dass eine Impfung zu Impotenz führen kann, ist aber nur ein Gerücht.

Ein WAZ-Leser will wissen, bei welchem Vakzin die Gefahr von Impotenz als Nebenwirkung am größten ist. Medizinisch ist diese Folge allerdings so gut wie auszuschließen – zumindest, wenn es um durch Impfstoffe ausgelöste organische Veränderungen geht, die sich auf die Erektion des Penis auswirken könnten.

Impfstoffe verändern die körpereigenen Zellen nicht

Die gibt es nämlich nicht: Die Impfstoffe verändern unsere körpereigenen Zellen nicht. Die DNA speichert das Erbgut, sie ist quasi unsere „Festplatte“. Die RNA der Impfstoffe dagegen ist nur ein Zwischenspeicher und regt für eine gewisse Zeit die Produktion von Virus-Antikörpern in bestimmten Zellen an. Die Schwellkörper, die für eine Erektion notwendig sind, werden von ihnen nicht beeinflusst. Und Langzeitfolgen sind nicht zu erwarten, da so ein Zwischenspeicher eben auch wieder gelöscht wird.

Gewebeveränderungen am Penis

Eine Studie aus Miami zeigte allerdings, dass sich das Gewebe im Penis von einigen Männern nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung verändert hatte. Es gibt die Vermutung, dass sich diese Veränderung tatsächlich langfristig negativ auf die Erektion auswirken könnte. Da es sich um eine sehr kleine Gruppe von Probanden gehandelt hat, gilt das aber noch nicht als endgültig belegt.

Fazit: Männer sollten eher Angst vor der tatsächlichen Covid-19-Erkrankung haben als vor einem Impfstoff. Und: Oft spielen bei Erektionsproblemen psychische Faktoren eine viel größere Rolle als organische. Stress zum Beispiel. Deshalb kann schon die Angst vor Impotenz zu Impotenz führen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist am höchsten.

Haben Sie auch eine Corona-Frage, dann mailen Sie uns diese an redaktion@waz-online.de.

Von Andrea Müller-Kudelka