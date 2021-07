Wolfsburg

Von Alpha bis Gamma: Die Mutationen des Corona-Virus sorgen für weitere Unklarheiten. Werden die Virus-Varianten sicher von den Antigen-Tests erkannt? Die Corona-Frage des Tages beantwortet der Leiter des Instituts für Virologie der Medizinischen Hochschule Hannover, Professor Dr. Thomas Schulz, auf Nachfrage der WAZ.

Laut Schulz sind die Antigen-Tests weiterhin sicher: „Die Schnelltests erkennen ein anderes Virusprotein als das bei den Sars-Cov-2 häufig veränderte S-Protein und sind deshalb von Mutationen im S-Protein nicht betroffen.“ Sprich: Die Tests schlagen auf ein Protein an, welches sich bei den Virus-Mutationen nicht verändert.

Mutationen werden von Antigen-Test sicher erkannt

Gleichwohl betont Schulz, dass PCR-Tests im Vergleich zu Selbsttests sehr viel genauer regieren. Die Besonderheit der Covid-Erkrankung ist außerdem, dass man nach der Infektion erst am vierten oder fünften Tag symptomatisch wird. Der Test wird in der Regel nicht früher als einen Tag vor den ersten Symptomen positiv. So kann man infiziert sein und der Test ist trotzdem drei bis fünf Tage negativ.

