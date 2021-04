Wolfsburg

In der City-Galerie eröffnet am kommenden Montag ein weiteres Corona-Testzentrum und auch in der Heinrich-Nordhoff-Straße 107 bis 109 gibt es neuerdings ein Drive-Inn für Schnelltests. Aber wo kann man sich in Wolfsburg noch testen lassen?

Nach der Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums können sich Bürger einmal pro Woche kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Diese sogenannten Bürger-Tests (Schnelltests) können im Klinikum Wolfsburg (Telefon 053 61/ 80 25 87), in der Seniorenwohnanlage WIR in Fallersleben (Telefon 053 62/ 96 460), DRK-Seniorenzentrum in Vorsfelde (Telefon 053 63/ 80 99 350), in „Dein Corona Testzentrum“ in der Porschestraße 48/50 vorgenommen werden. Folgende Apotheken bieten den Service auch an: Easy-Apotheke am Laagberg, Easy-Apotheke Wolfsburg, in der Galerie-Apotheke, Osterloh-Apotheke in Fallersleben, Hansa-Apotheke in der Nordstadt, Oststadt-Apotheke Fallersleben und Detmeroder Apotheke.

Weitere Infos zu den Schnelltests gibt es unter der Mail-Adresse buergertestung@stadt.wolfsburg.de. Wichtiger Hinweis: Der Schnelltest wird nur bei Interessierten durchgeführt, die ohne Symptome sind.

Von der Redaktion