Wolfsburg

Während die meisten Wolfsburger Schülerinnen und Schüler am Donnerstag ihren ersten Schultag nach den Ferien haben, beginnt der „Ernst des Lebens“ für die Erstklässler mit der Einschulung am Samstag. Was Familien bei den Feierlichkeiten beachten müssen, erklärt die WAZ in der Corona-Frage des Tages.

Laut dem Land gelten zwei „Grundregeln“ für Einschulungen: Zum einen müssen alle Teilnehmenden ab sechs Jahren geimpft, genesen oder getestet sein. Die Schulen sollen dafür Sorge tragen, dass die neu einzuschulenden Schülerinnen und Schüler spätestens einen Tag vor der Einschulung ihren Selbsttest erhalten haben. Alternativ muss es direkt vor Beginn der Feierlichkeiten eine Testmöglichkeit geben.

Alle Teilnehmer ab sechs Jahren müssen eine Maske tragen

Zum anderen gilt drinnen eine Maskenpflicht. Jeder Teilnehmende ab sechs Jahren muss innerhalb des Schulgebäudes eine Maske tragen. Bei Personen zwischen sechs und 13 Jahren reicht eine Stoffmaske, bei allen anderen ist mindestens eine medizinische Maske erforderlich.

Für die privaten Feierlichkeiten im Anschluss gilt in der Gastronomie ebenfalls die 3G-Regel: Gäste müssen geimpft, getestet oder genesen sein. Auch wer mit über 25 Personen privat in geschlossenen Räumen feiert, muss die „3Gs“ und die Maskenpflicht einhalten.

