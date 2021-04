Wolfsburg

Die „Luca-App“, die Rapper Smudo von den „Fantastischen Vier“ mitentwickelt hat, hat sich anderswo längst zur Nachverfolgung von Kontakten etabliert. Doch warum gibt es sie in Wolfsburg bislang nicht? Der Grund dafür liegt beim Land Niedersachsen.

Während Mecklenburg-Vorpommern oder Baden-Württemberg die App bereits einsetzen, hat Niedersachsen erst am Freitag, 26. März, verkündet, einen Vertrag mit „Luca“ abgeschlossen zu haben. Nach Ostern schließen sich die 43 Gesundheitsämter von der Küste bis zum Harz deshalb nach und nach an das System an.

Wird Wolfsburg Modellkommune, könnte es schneller gehen

Wie schnell Wolfsburg an der Reihe ist, hängt damit zusammen, ob das Land die VW-Stadt als Modellkommune für Lockerungen auswählt. Denn: Diese Städte und Gemeinden sollen Vorrang haben und direkt nach Ostern mit der Nutzung von Luca starten. In spätestens einem Monat soll die App aber in ganz Niedersachsen nutzbar sein.

Das Land hat mit dem Anbieter der App für drei Millionen Euro einen einjährigen Vertrag abgeschlossen. Die Luca-App erfasst nicht nur, ob jemand Kontakt zu einer positiv getesteten Personen hatte, sondern auch wo. Wolfsburg will neben der Luca-App die „PassGo“-App einsetzen. Mit ihr können Nutzer in Restaurants oder Geschäften ihre negativen Corona-Testergebnisse vorweisen.

Haben Sie auch eine Corona-Frage? Dann schicken Sie uns die Frage per E-Mail an redaktion@waz-online.de.

Von der Redaktion