Wolfsburg

Die Bundesregierung hat die Impfpriorisierungen aufgegeben und Betriebsärzten grünes Licht für Impfungen gegeben. Bei Volkswagen startete die interne Impfkampagne am Donnerstag. Für einen WAZ-Leser stellt sich dabei allerdings eine Frage: Bei Volkswagen werden ja nicht nur Wolfsburger geimpft, sondern Mitarbeiter aus der gesamten Region. Werden die bei Volkswagen in Wolfsburg verimpften Dosen vom Wolfsburger Impfzentrum abgezogen? Müssen Wolfsburger deshalb länger auf ihre Impfung warten?

Impfstoffe für Volkswagen kommen aus einer anderen Zuweisungsmenge

„Nein“, versichert ein Sprecher von Volkswagen. Denn: Für Betriebe in Deutschland habe die Bundesregierung eine eigene Impfstoffmenge festgelegt – „die Menge wird also nicht regional miteinander verrechnet“. Dieser Extra-Impfstoff wäre also weder bei Hausärzten noch im Impfzentrum gelandet. Hinzu komme, dass Volkswagen durch eigene Impfungen Hausärzte und Impfzentren entlaste.

Von Carsten Bischof