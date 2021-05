Wolfsburg

Auch in Wolfsburg nimmt das große Impfen Fahrt auf – sowohl bei den Hausärzten als auch im Impfzentrum. Kann ich mich aber auch impfen lassen, wenn ich eine Erkältung habe? Diese Corona-Frage beantwortet die WAZ heute.

Ob man sich mit einer Erkältung impfen lassen kann, hängt mehr davon ab, ob man Fieber hat oder nicht. Das Gesundheitsamt empfiehlt: Wer an einer akuten Krankheit mit Fieber – also 38,5 Grad oder höher – leidet, soll erst nach Genesung geimpft werden. Eine Erkältung oder gering erhöhte Temperatur – also unter 38,5 Grad – ist jedoch kein Grund, die Impfung zu verschieben.

Dr. Bekermann: „Das Immunsystem nicht zusätzlich belasten“

Warum das so ist, erklärt Dr. Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen in Wolfsburg. „Es geht einfach darum, dass durch Fieber bereits geschwächte Immunsystem durch eine Impfung nicht zusätzlich zu belasten.“ Denn wenn man Fiber hat, kämpft der Körper bereits gegen einen Infekt/ Krankheit an. Eine Impfung würde diesen Effekt verstärken und als weiterer Pusch für einen möglichen schweren Krankheitsverlauf sorgen. Das gilt es aber bei einem bereits geschwächten Immunsystem zu vermeiden – wenn möglich. Denn es gibt auch Patienten, zum Beispiel HIV-positiv erkrankte Menschen, die bereits ein sehr geschwächtes Immunsystem haben, aber dennoch unbedingt gegen Covid-19 geimpft werden sollten.

Eine leichte Erkältung hingegen sei laut Bekermann deshalb kein Grund eine Impfung zu verschieben oder abzusagen. Bekermann betont: „Grundsätzlich kann jeder Mensch in jeder Lebenslage geimpft werden.“ Nur dass die Reaktionen auf den Impfstoff eben in der Regel bei gesunden Menschen schwächer und bei kranken stärker ausfallen können.

Haben Sie auch eine Corona-Frage, dann schicken Sie uns diese per E-Mail an redaktion@waz-online.de.

Von der Redaktion