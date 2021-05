Wolfsburg

In Wolfsburg ist am Wochenende die Inzidenz unter 100 gesunken, wenn das so bleibt, dürften Gastronomen zumindest draußen wieder Speisen und Getränke servieren – wenn die Gäste einen negative Corona-Schnelltest nachweisen, der weniger als 24 Stunden alt ist. Unsere heutige Corona-Frage des Tages lautet: Wie sieht es dann eigentlich mit dem Personal aus – müssen es sich täglich testen lassen? „Die wenigsten werden ja aufgrund ihres Alters geimpft sein“, befürchtet die Inhaberin einer Gaststätte. Bedeutet das für Mitarbeitende, jeden Tag vor der Arbeit zum Testzentrum zu müssen?

Mitarbeitende könnten sich in der Tat an jedem Arbeitstag die Möglichkeit zum kostenlosen „Bürgertest“ in den Testzentren in Anspruch nehmen. Die Testverordnung des Bundes besagt, dass mindestens ein Test pro Woche in Anspruch genommen werden kann, setzt aber keine Obergrenze. Verpflichtet zu diesen Tests sind Köchin oder Kellner nicht. Verpflichtet ist nach dem Arbeitsschutzgesetz nur der Arbeitgeber, den Beschäftigten zweimal pro Woche einen Test anzubieten und in einem Hygienekonzept Maßnahmen zum Infektionsschutz festzulegen und umzusetzen.

Sie haben auch eine Corona-Frage – dann schicken Sie diese an redaktion@waz-online.de.

Von Christian Opel