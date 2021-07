Wolfsburg

„Jetzt haben wir den Impfstoff, aber uns fehlen die Arme“ – so hat Stadtrat Andreas Bauer die derzeitige Impfsituation in Wolfsburg in dieser Woche erklärt. Ein Besuch im Impfzentrum ist deshalb auch ohne lange Planung möglich.

Laut Bauer sind so viele Dosen der Vakzine vorhanden, dass die Bürgerinnen und Bürger auch spontan vorbei kommen können, um nach einer Erstimpfung zu fragen. Wer ganz sicher gehen will, bucht über das Impfportal des Landes einen Termin. Am Freitagvormittag waren noch für den selben Tag Termine mit dem Vakzin Moderna erhältlich.

Die Stadt plant weitere spontane Impfaktionen

Die Stadt plant zudem, zeitnah weitere spontane Impfangebote zu machen: „Das Ziel ist, dass wir dahin gehen, wo die Menschen sind“, betont der Stadtrat. Die WAZ berichtet über alle anstehenden Impfaktionen unter www.waz-online.de.

Wichtig ist: Unabhängig davon, wo die Bürgerinnen und Bürger ein Impfangebot wahrnehmen, bekommen sie nach der ersten Dosis einen Termin für die zweite. Dieser Termin sollte unbedingt eingehalten werden, damit die Impfungen die gewünschte Wirkung zeigen.

Von der Redaktion