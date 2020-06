Corona-Fallzahlen steigen wieder: Stadt Wolfsburg verschärft Kontrollen

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg verschärft aufgrund der steigenden Zahl von Neuinfektionen die Kontrolle der Corona-Regeln im öffentlichen Raum. Außerdem wird der Krisenstab der Stadt künftig wieder einmal in der Woche tagen. Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) appellierte am Mittwoch an die Wolfsburger, sich an die Maskenpflicht und die Abstandsgebote zu halten.

Die Stadt meldete am Mittwoch fünf bestätigte Corona-Neuinfektionen seit dem Vortag. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie steigt damit auf 351. Davon sind 254 Personen dem Gesundheitsamt als genesen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt seit Anfang Mai unverändert bei 51.

In sieben Tagen wurden 21 Wolfsburger positiv getestet

Nach einer längeren Phase der Entspannung mit nur wenigen Neuinfektionen nimmt die Zahl der Corona-Fälle in Wolfsburg wieder zu. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 21 Wolfsburger positiv auf das Virus getestet. Bei der Stadt schrillen deshalb die Alarmglocken. In einer Stellungnahme richtete Oberbürgermeister Mohrs am Mittwoch einen „dringenden Appell“ an die Wolfsburger. „Bitte tragen Sie Masken und bitte halten Sie das Abstandsgebot ein“, erklärte das Stadtoberhaupt.

Den Grund für die steigenden Corona-Neuinfektionen in Wolfsburg sieht die Stadt offenbar in der Nachlässigkeit der Bürger. „Weil sich einige Wenige, insbesondere in den gut besuchten Bereichen im Freien, nicht an die Regeln halten und somit die Allgemeinheit gefährden, wird der städtische Ordnungsdienst in den kommenden Tagen verstärkt die Einhaltung der Auflagen im öffentlichen Raum kontrollieren“, heißt es in einer Mitteilung.

Auch der Krisenstab der Stadt tagt künftig wieder einmal pro Woche. Die regelmäßigen Treffen des Gremiums waren Ende Mai angesichts sinkender Fallzahlen ausgesetzt worden. Schon damals hatte Mohrs aber angekündigt, dass sich die im Krisenstab verantwortlichen Personen weiterhin regelmäßig austauschen werden und im Bedarfsfall sofort zusammenkommen, um erforderliche Maßnahmen einzuleiten. Diesen Zeitpunkt sieht der Oberbürgermeister jetzt offenbar erreicht – auch wenn noch kein Anlass für tägliche Treffen des Krisenstabs wie zu Hochzeiten der Corona-Pandemie in Wolfsburg gesehen wird.

Für einen neuen Corona-Lockdown gibt es eine festgelegte Grenze

Für den Fall einer zweiten Corona-Welle haben sich Bund und Länder auf eine Notbremse verständigt. Dazu wird die Zahl der Neuinfektionen auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte betrachtet: Gibt es binnen sieben Tagen mehr als 50 neue Fälle pro 100.000 Einwohner, müssen umgehend neue Beschränkungen greifen. Auf die Zahl von rund 125.000 Einwohnern in Wolfsburg hochgerechnet würde das 63 neue Infizierte innerhalb von sieben Tagen bedeuten.

Oberbürgermeister Mohrs hatte allerdings öffentlich erklärt, dass er schon bei einer Zahl von 20 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern „sehr hellhörig“ werden würde. Diesen Wert würde Wolfsburg rechnerisch bei 24 Neuinfektionen innerhalb einer Woche erreichen – mit zuletzt 21 Fällen in sieben Tagen ist die Stadt nicht weit davon entfernt. Zuletzt waren mehrere Bewohner von Flüchtlingsunterkünften positiv auf Corona getestet worden. Die Stadt richtet deshalb eine Quarantänestation im Heinrichswinkel ein.

Politiker rufen zur Nutzung der Corona-Warn-App auf

Politiker von CDU und SPD in Wolfsburg rufen die Bürger zur Nutzung der neuen Corona-Warn-App auf. „Die App alarmiert die Inhaber, wenn sie unwissentlich Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Dann wissen sie Bescheid, dass sie sich auf Corona testen lassen sollten“, sagte SPD-Fraktionssprecher Hans-Georg Bachmann.

Auch die CDU-Sozialpolitikerinnen Ludmilla Neuwirth und Angelika Jahns sehen in der Software ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Corona. „Wir sind dankbar, dass die Corona-Warn-App auf den Weg gebracht wurde und dass sie bereits genutzt werden kann“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

