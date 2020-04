Wolfsburg

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Toten stieg in Wolfsburg von Samstag auf Sonntag um eins auf 46. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 91-jährigen Mann, der nicht in einem Heim lebte. Das Gesundheitsamt zählt am Sonntagnachmittag 270 positive Testbefunde. Damit ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Wolfsburg seit gestern, Samstag, um vier Fälle gestiegen.Im Klinikum werden aktuell zwölf positiv getestete Patienten behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Aus Gründen des Datenschutzes werden keine weiteren Angaben gemacht. Die von der Stadt Wolfsburg kommunizierten Fälle sind die vom Gesundheitsamt bestätigten Zahlen, die einmal täglich aktuell veröffentlicht werden.

