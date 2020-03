Wolfsburg

Eine Lehrkraft der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Wolfsburg ist mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Schulleitung lässt sich der Kreis der Schüler, die mit der betroffenen Person in Kontakt gekommen sind, relativ genau bestimmen.

„Es ist bereits klar, dass nur der Jahrgang 9 – und hier auch nicht alle Schüler – und eine Klasse im Jahrgang 5 betroffen sind“, teilte Gesamtschulleiterin Astrid Grawunder-Dageförde mit. Die betroffenen Familien seien am Donnerstag vom Gesundheitsamt informiert worden.

Inkubationszeit von zwei Wochen

Bis Donnerstagnachmittag gab es nach Angaben der Stadt insgesamt 51 bestätigte Corona-Fälle in Wolfsburg. Zu den neun neuen Fälle zählt auch die Lehrkraft an der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule. Die Person habe am 12. und 13. März Kontakt zu anderen Lehrkräften und Schülern gehabt, hieß es. Wegen der Inkubationszeit bis einschließlich Freitag, 27. März, könne es zu weiteren Fällen einer Infektion mit dem Coronavirus kommen, erklärte die Stadt.

Von Florian Heintz