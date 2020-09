Wolfsburg

Nach einem Corona-Fall an der Grundschule Fallersleben hat die Stadt Entwarnung gebeben. Alle 21 weiteren Tests von Schülern und Lehrern seien negativ ausgefallen. „17 Schulkinder befinden sich derzeit noch in Quarantäne“, sagte eine Stadtsprecherin am Donnerstag. Weitere Corona-Fälle an Wolfsburger Schulen gebe es derzeit nicht.

Das Kind wurde von einer Lehrkraft wegen Erkältungssymptomen nach Hause geschickt

Am Mittwoch hatte die Stadt gemeldet, dass es im vierten Jahrgang der Grundschule Fallersleben eine Corona-Infektion gibt. Nach Angaben der Schulleitung war das betroffene Kind zuletzt am 1. September in der Schule, am Tag zuvor habe es wegen einer Erkältung gefehlt. Das Kind sei allerdings nur für rund zehn Minuten in der Klasse gewesen und dann von einer Lehrkraft wegen Erkältungssymptomen nach Hause geschickt worden. Die Schule habe dies auch dem Gesundheitsamt gemeldet, sagte Schulleiterin Monika Dittmer der WAZ.

Warum die Kontaktpersonen an der Schule erst mehr als eine Woche später durch das Gesundheitsamt getestet wurden, konnte Dittmer nicht erklären. Auch die Stadt ließ diese Frage am Donnerstag zunächst unbeantwortet.

Entwarnung gab es am Donnerstag auch für die Martin-Luther-Familienstätte: Alle Mitarbeiter und Kinder der Kita seien negativ auf Corona getestet worden, teilte die Stadt mit. Die evangelische Kirche Wolfsburg als Träger der Einrichtung werde ab Freitag wieder die normale Betreuung anbieten. Eine Kita-Gruppe war seit Ende vergangener Woche vorsorglich in Quarantäne, weil ein Geschwisterkind positiv auf Corona getestet worden war.

Für Wolfsburg meldete die Stadt am Donnerstag eine bestätigte Neuinfektion seit dem Vortag. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie beträgt damit 439, davon gelten 377 als genesen und zehn als laufende Fälle.

Von Florian Heintz