Corona-Fälle im Wolfsburger Klinikum sorgen für Stau auf Intensivstation

Wolfsburg

Die Zahl der Corona-Fälle in Wolfsburg nimmt kräftig zu und führt auch im Klinikum zu weiteren Einschränkungen. Ein Bereich musste für eine Quarantänemaßnahme gesperrt werden, nachdem Patienten positiv auf Covid-19 getestet wurden. Das führte dazu, dass am Wochenende auf der Intensivstation kein einziges Bett mehr frei war. Inzwischen hat sich die Situation aber laut der Klinik wieder entspannt.

Station wegen positiver Corona-Tests zeitweise gesperrt

Die dritte Infektionswelle rollt, damit steigen die Belegungszahlen in den Krankenhäusern. Wie es um die Auslastung der Kliniken steht, zeigt die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) in einem Register. Das wies am Montag alle 26 Intensivbetten im Klinikum als belegt aus.

„Die im DIVI-Register veröffentlichten Zahlen zeigen die Auslastung unserer Intensivstationen über das Wochenende. Hintergrund war eine Sperrung innerhalb des Hauses“, erläuterte der Ärztliche Direktor Dr. Matthias Menzel. Dadurch hätten Patienten, die eine Monitorüberwachung benötigten, nicht von den Intensivstationen in einen entsprechend ausgestatteten Bereich verlegt werden können. „Diesen Bereich mussten wir nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt zunächst sperren, um Corona-positiv getestete Patienten und Kontaktpatienten isolieren zu können. Nachdem wir den Klinikbetrieb am Montag umorganisieren konnten, hat sich die Situation entspannt.“

„Wir würden innerhalb kürzester Zeit den Betrieb umorganisieren“: Prof. Dr. Matthias Menzel über die Intensivkapazitäten im Wolfsburger Klinikum. Quelle: Britta Schulze/Archiv

Das Klinikum kann innerhalb kurzer Zeit weitere Intensivplätze einrichten

Das DIVI-Zentralregister zeigt die Kapazitäten für Erwachsene. Für deren Behandlung stehen im Klinikum derzeit insgesamt 26 Intensivbetten zur Verfügung. „Ergänzend dazu verfügt auch unsere Kinderklinik über weitere intensivmedizinische Behandlungsplätze“, so Menzel. Im Klinikum könne man auf den Intensivstationen bei Notwendigkeit bis zu 30 Beatmungsgeräte einsetzen. Derzeit würden im Klinikum fünf Patientinnen und Patienten auf der Corona-Intensivstation behandelt. Deren durchschnittliche Aufenthaltsdauer liege bei rund 14 Tagen.

Einige Eingriffe mussten verschoben werden

„Sollten wir auf unserer Corona-Intensivstation an die Kapazitätsgrenzen stoßen, würden wir innerhalb kürzester Zeit den Betrieb umorganisieren und weitere Intensivbehandlungsplätze für Corona-Patienten einrichten“, erklärte Menzel. Damit könne das Klinikum aber weniger Patienten mit einem Termin für einen geplanten Eingriff oder eine stationäre Behandlung aufnehmen.

Noch halten sich die Auswirkungen in Grenzen. „Im März haben wir nur vereinzelt stationäre Behandlungen beziehungsweise Eingriffe verschoben, auch nur dann, wenn dies medizinisch vertretbar war. Dies betraf vor allem Termine in diesen Tagen“, so Menzel. Das Klinikum versuche auch während der anhaltenden Pandemie unter Berücksichtigung der Vorgaben des Landes so viele Betten wie möglich für die generelle Versorgung aller Patientinnen und Patienten vorzuhalten.

Von Christian Opel